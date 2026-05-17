Ünlü Oyuncu ”Sahipsizler” Dizisinden Sonra “Başkalarının Hayatı” Kadrosuna Katıldı

Dünyada büyük ses getiren ünlü Meksika yapımı Ruby dizisinden Türkiye'ye uyarlanan projenin senaryosunu deneyimli yazar Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Ay Yapım imzasıyla eylül ayındaki yeni yayın kuşağında ekrana gelecek olan dram türündeki yapımın yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturacak. Dizinin ana kadın karakterlerinden biri olan üniversiteli Hülya rolü için genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Eylül Lize Kandemir ile anlaşma sağlandı. Eylül Lize Kandemir'in hayat vereceği Hülya karakteri, hikayedeki olayların gelişiminde ve duygusal çatışmalarda merkezi bir konumda yer alacak.