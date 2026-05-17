Ünlü Oyuncu ”Sahipsizler” Dizisinden Sonra “Başkalarının Hayatı” Kadrosuna Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.05.2026 - 08:58

Son dönemde ekranda olan Sahipsizler dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun önümüzdeki yayın döneminde hangi televizyon projesinde yer alacağı dizi sektöründe merakla bekleniyordu. Başarılı sanatçının yeni adresi, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım ile yaptığı son görüşmeler neticesinde resmi olarak netlik kazandı. Kendisi, yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan Başkalarının Hayatı isimli televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. 

Yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Başkalarının Hayatı dizisinin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyada büyük ses getiren ünlü Meksika yapımı Ruby dizisinden Türkiye'ye uyarlanan projenin senaryosunu deneyimli yazar Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Ay Yapım imzasıyla eylül ayındaki yeni yayın kuşağında ekrana gelecek olan dram türündeki yapımın yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturacak. Dizinin ana kadın karakterlerinden biri olan üniversiteli Hülya rolü için genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Eylül Lize Kandemir ile anlaşma sağlandı. Eylül Lize Kandemir'in hayat vereceği Hülya karakteri, hikayedeki olayların gelişiminde ve duygusal çatışmalarda merkezi bir konumda yer alacak.

Bu gelişmelerin ardından projenin erkek başrollerinden biri için Burak Berkay Akgül ile el sıkışıldı ve oyuncunun sözleşme süreci tamamlandı.

Sahipsizler projesinin tamamlanmasının ardından setlere dönme kararı alan Burak Berkay Akgül, yeni televizyon dizisinde Doktor Sarp karakterine hayat verecek. Senaryonun merkezinde yer alan Doktor Sarp, hikaye akışı içinde Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı üniversite öğrencisi Hülya’dan derinden etkilenecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
