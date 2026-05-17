Ünlü Oyuncu ”Sahipsizler” Dizisinden Sonra “Başkalarının Hayatı” Kadrosuna Katıldı
Son dönemde ekranda olan Sahipsizler dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun önümüzdeki yayın döneminde hangi televizyon projesinde yer alacağı dizi sektöründe merakla bekleniyordu. Başarılı sanatçının yeni adresi, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım ile yaptığı son görüşmeler neticesinde resmi olarak netlik kazandı. Kendisi, yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan Başkalarının Hayatı isimli televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Başkalarının Hayatı dizisinin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor.
Bu gelişmelerin ardından projenin erkek başrollerinden biri için Burak Berkay Akgül ile el sıkışıldı ve oyuncunun sözleşme süreci tamamlandı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
