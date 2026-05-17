İş Stresine Karşı En Güçlü Kalkan Açıklandı

Araştırmada en güçlü koruyucu faktör olarak uyku kalitesi öne çıktı. İyi uyku; zihinsel toparlanma, duygu kontrolü ve günlük karar alma mekanizmalarını destekleyerek stresin vücut üzerindeki yıpratıcı etkisini ciddi şekilde azaltabiliyor.

Beslenme de etkili ama tek başına yeterli değil

Verilere göre sağlıklı beslenme, iş stresinin uzun vadeli etkilerini azaltmada anlamlı bir rol oynuyor. Ancak bu etki, uyku kadar güçlü değil ve tek başına “tam koruma” sağlamıyor.

Egzersiz: Sağlıklı ama stres tamponu değil

En dikkat çekici bulgulardan biri ise egzersizle ilgili. Araştırma, düzenli sporun genel sağlığı iyileştirdiğini doğrulasa da, iş stresinin sağlık üzerindeki etkisini beklenen düzeyde “yumuşatmadığını” gösterdi. Yani spor faydalı ama bu tabloda sanıldığı kadar güçlü bir kalkan değil.

Alkol ve sigara bulguları kafa karıştırdı

Çalışmada alkol kullanımı ve sigara alışkanlığı da incelendi. Düşük alkol tüketimi genel sağlıkla ilişkili olsa da, iş stresi karşısında beklenen koruyucu etki net biçimde doğrulanmadı. Hatta bazı veriler daha karmaşık ve tutarsız örüntüler ortaya koydu.

Asıl problem: Kronik iş stresi

Araştırmacılar, modern çalışma hayatında stresin artık “geçici bir durum” değil, çoğu çalışan için sürekli bir baskı haliolduğunu vurguluyor. Uzayan mesailer, bitmeyen mesaj trafiği ve dinlenmeye alan bırakmayan iş düzeni zamanla hem fiziksel hem zihinsel sağlığı aşındırıyor.