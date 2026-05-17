İş Stresine Karşı En Güçlü Kalkan Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 16:07

İş stresini azaltmak için yıllardır egzersiz ve sağlıklı yaşam önerileri öne çıkıyordu. Ancak yeni bir araştırma, bu ezberin tam olarak doğru olmadığını gösterdi. Bulgulara göre özellikle uyku kalitesi, stresin sağlık üzerindeki yıpratıcı etkilerine karşı en güçlü koruyucu faktör olarak öne çıkıyor.

İş stresini azaltmak denince akla genelde spor salonları, sağlıklı tabaklar ve erken yatış gelir.

Ancak Kanada’da 10 yıl boyunca 2.871 çalışan üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bu klasik reçetenin her zaman “eşit derecede koruyucu” olmadığını ortaya koydu. Bulgulara göre bazı sağlıklı alışkanlıklar kronik iş stresinin etkilerini azaltırken, bazıları ise beklenen etkiyi göstermiyor.

Uyku, açık ara öne çıktı

Araştırmada en güçlü koruyucu faktör olarak uyku kalitesi öne çıktı. İyi uyku; zihinsel toparlanma, duygu kontrolü ve günlük karar alma mekanizmalarını destekleyerek stresin vücut üzerindeki yıpratıcı etkisini ciddi şekilde azaltabiliyor.

Beslenme de etkili ama tek başına yeterli değil

Verilere göre sağlıklı beslenme, iş stresinin uzun vadeli etkilerini azaltmada anlamlı bir rol oynuyor. Ancak bu etki, uyku kadar güçlü değil ve tek başına “tam koruma” sağlamıyor.

Egzersiz: Sağlıklı ama stres tamponu değil

En dikkat çekici bulgulardan biri ise egzersizle ilgili. Araştırma, düzenli sporun genel sağlığı iyileştirdiğini doğrulasa da, iş stresinin sağlık üzerindeki etkisini beklenen düzeyde “yumuşatmadığını” gösterdi. Yani spor faydalı ama bu tabloda sanıldığı kadar güçlü bir kalkan değil.

Alkol ve sigara bulguları kafa karıştırdı

Çalışmada alkol kullanımı ve sigara alışkanlığı da incelendi. Düşük alkol tüketimi genel sağlıkla ilişkili olsa da, iş stresi karşısında beklenen koruyucu etki net biçimde doğrulanmadı. Hatta bazı veriler daha karmaşık ve tutarsız örüntüler ortaya koydu.

Asıl problem: Kronik iş stresi

Araştırmacılar, modern çalışma hayatında stresin artık “geçici bir durum” değil, çoğu çalışan için sürekli bir baskı haliolduğunu vurguluyor. Uzayan mesailer, bitmeyen mesaj trafiği ve dinlenmeye alan bırakmayan iş düzeni zamanla hem fiziksel hem zihinsel sağlığı aşındırıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
