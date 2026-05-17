article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kavga İhbarına Giden Polislere Ateş Açıldı: 2 Şehit

Kavga İhbarına Giden Polislere Ateş Açıldı: 2 Şehit

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 15:43

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olurken, saldırgan ise yaralı ele geçirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. 2 polis şehit oldu.

Kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı. 2 polis şehit oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İçişleri Bakanı açıkladı: Şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu.

İçişleri Bakanı açıkladı: Şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olaya ilişkin paylaşımında 'Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır' ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın