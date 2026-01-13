Bir Psikolog Seans Ücretlerine Tepki Verenler İçin Aldığı Eğitimlerin Fiyatını Gösterdi

Kısa bir süre önce, psikologların seans ücretlerinin yüksekliği sosyal medyada gündem olmuştu. Bir psikoloğun seans ücretinin 21 bin TL olması üzerine pek çok kişi karşılaştığı uçuk ücretleri paylaşmıştı. Bu durum, özellikle bu hizmetlerin maliyetinin çoğu kişi için ulaşılmaz olması nedeniyle tepki çekti. Peki psikologların cephesinden bakınca durum tam olarak nasıl?

Bir psikolog, aldığı eğitimlerin fiyatını paylaştı. Bir eğitimin neredeyse yarım milyon olması, en az seans ücretleri kadar şaşırttı.