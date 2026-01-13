onedio
Bir Psikolog Seans Ücretlerine Tepki Verenler İçin Aldığı Eğitimlerin Fiyatını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 14:52

Kısa bir süre önce, psikologların seans ücretlerinin yüksekliği sosyal medyada gündem olmuştu. Bir psikoloğun seans ücretinin 21 bin TL olması üzerine pek çok kişi karşılaştığı uçuk ücretleri paylaşmıştı. Bu durum, özellikle bu hizmetlerin maliyetinin çoğu kişi için ulaşılmaz olması nedeniyle tepki çekti. Peki psikologların cephesinden bakınca durum tam olarak nasıl?

Bir psikolog, aldığı eğitimlerin fiyatını paylaştı. Bir eğitimin neredeyse yarım milyon olması, en az seans ücretleri kadar şaşırttı.

Bu eğitimler neden okulda verilmiyor?

1. Akademik Altyapı vs. Pratik Uygulama

Üniversitelerdeki lisans eğitimi, terapist yetiştirmekten ziyade 'psikoloji bilimini' öğretmeye odaklanır. Bu süreçte öğrenci teorik bilgi ve araştırma yöntemlerini öğrenir ancak klinik beceriler ve seans yönetimi gibi pratik unsurlar genellikle müfredat dışı kalır.

2. Uzmanlaşma ve Ekol Seçimi

Psikoterapide BDT, EMDR veya Oyun Terapisi gibi onlarca farklı uzmanlık alanı bulunur. Her psikolog kendi mizacına ve çalışmak istediği yaş grubuna göre bir yol çizmek zorunda olduğundan, üniversiteler tüm bu spesifik eğitimleri tek bir programa sığdıramaz.

3. Uluslararası Sertifikasyon Standartları

Terapi eğitimleri, genellikle dünya genelinde kabul görmüş özel enstitüler ve dernekler tarafından akredite edilir. Bir psikoloğun 'yetkin' kabul edilmesi için bu uluslararası standartlardaki eğitim saatlerini ve sınavları tamamlayıp özel sertifika alması gerekir.

4. Süpervizyon ve Usta-Çırak İlişkisi

Terapi öğrenmek, bir hocanın gözetiminde gerçek vakaları takip etmeyi gerektiren 'süpervizyon' sürecine dayanır. Üniversitelerdeki öğrenci sayısının çokluğundan, her öğrenciye bu birebir usta-çırak ilişkisi ve vaka takibi imkanı sunmak imkansızdır.

