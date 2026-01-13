onedio
Çiftlerin "Ok mu Nok mu?" Akımına Bir Uzman Psikolog Dahil Oldu: "Kavgadan Sonra Ayrı Uyumak Ok mu Nok mu?"

Pelin Yelda Göktepe
13.01.2026

Sosyal medyada çiftlerin başlattığı 'Ok mu Nok mu?' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. Bu akımda çiftler birbirlerine ilişkiler ile ilgili sorular soruyor. Bunun kendilerine uygun olup olmadığına göre 'Ok' ya da 'Not Okey' yanıtını veriyorlar. Ortaya da bazen ciddi fikir ayrılıkları çıkabiliyor. 

Bu akıma Uzman Psikolog Abdullah Yıldız da dahil oldu ve ilişkilerle ilgili sorulara uzman gözüyle yanıt verdi. Cevapları ise pek çok çifti aydınlatırken, bazı yanıtlar kafaları karıştırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/uzmanpsikol...
Videodaki ilişkilerle ilgili sorular ve hocanın verdiği yanıtlar;

  • Kavgadan sonra ayrı yatmak: Ok ✅

  • Hayatının bugünkü akışındaki bazı bilgileri gizlemek: Nok ❌

  • Kavgaya ara vermek: Ok ✅

  • Birbiriyle küfürlü konuşmak: Nok ❌

  • Ayrı ayrı tatile çıkmak: Ok ✅

  • Kök aileyle yaşamak: Nok ❌

  • Bayramları paylaştırmak: Ok ✅

  • Eski ilişkileri konuşmak: Ok ✅

  • Kızınca her yerden engellemek: Nok ❌

  • Birbirine borç verip hesabını tutmak: Nok ❌

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
