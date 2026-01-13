Çiftlerin "Ok mu Nok mu?" Akımına Bir Uzman Psikolog Dahil Oldu: "Kavgadan Sonra Ayrı Uyumak Ok mu Nok mu?"

Kaynak: https://www.instagram.com/uzmanpsikol...
Sosyal medyada çiftlerin başlattığı 'Ok mu Nok mu?' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. Bu akımda çiftler birbirlerine ilişkiler ile ilgili sorular soruyor. Bunun kendilerine uygun olup olmadığına göre 'Ok' ya da 'Not Okey' yanıtını veriyorlar. Ortaya da bazen ciddi fikir ayrılıkları çıkabiliyor.
Bu akıma Uzman Psikolog Abdullah Yıldız da dahil oldu ve ilişkilerle ilgili sorulara uzman gözüyle yanıt verdi. Cevapları ise pek çok çifti aydınlatırken, bazı yanıtlar kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videodaki ilişkilerle ilgili sorular ve hocanın verdiği yanıtlar;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın