Çiftlerin "Ok mu Nok mu?" Akımına Bir Uzman Psikolog Dahil Oldu: "Kavgadan Sonra Ayrı Uyumak Ok mu Nok mu?"

Sosyal medyada çiftlerin başlattığı 'Ok mu Nok mu?' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. Bu akımda çiftler birbirlerine ilişkiler ile ilgili sorular soruyor. Bunun kendilerine uygun olup olmadığına göre 'Ok' ya da 'Not Okey' yanıtını veriyorlar. Ortaya da bazen ciddi fikir ayrılıkları çıkabiliyor.

Bu akıma Uzman Psikolog Abdullah Yıldız da dahil oldu ve ilişkilerle ilgili sorulara uzman gözüyle yanıt verdi. Cevapları ise pek çok çifti aydınlatırken, bazı yanıtlar kafaları karıştırdı.