onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Manevi Danışman Olduğunu Söyleyen Bir İçerik Üreticisi "Asla Evlenilmemesi Gereken Erkek Tiplerini" Sıraladı

Manevi Danışman Olduğunu Söyleyen Bir İçerik Üreticisi "Asla Evlenilmemesi Gereken Erkek Tiplerini" Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2026 - 13:24

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, sosyal medya platformlarında birçok ilişki tavsiyesi videosu ile karşılaşıyoruz. Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler hem erkeklere hem kadınlara çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Elbette her ilişki benzersiz. Bu yüzden her tavsiye her ilişki için geçerli olmayabilir. Hem tavsiyeleri hem de tavsiyeyi veren kişiyi iyi analiz etmek önemli. 

Kendisini İslami Araştırmacı ve Manevi Danışman olarak tanıdan içerik üreticisi 'muhammed.semeh' asla evlenilmemesi gereken erkek tiplerini sıraladı. Liste ise bir hayli kabarıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DS5FBNCiASd/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte kesinlikle uzak durulması gereken erkek tipleri.

İşte kesinlikle uzak durulması gereken erkek tipleri.

  • Ayran Gönüllüler: Sürekli fikri değişen, kararsız erkekler.

  • Tutarsızlar: Düşünceleriyle hareketleri birbirine zıt olanlar.

  • Sabit Fikirliler: Yeniliğe kapalı ve kendi doğrusundan başkasını kabul etmeyenler.

  • Başkalarının Ağzına Bakanlar: Sürekli başkalarının fikriyle hareket eden, kendi iradesi zayıf olanlar.

  • Gözü Dışarıda Olanlar: Sadakat konusunda güven vermeyen, dikkati hep dışarıdaki alternatiflerde olanlar.

  • Anne Sözünden Çıkamayanlar: Her konuda annesinin onayını bekleyen ve kendi yuvasının önceliğini koruyamayanlar.

  • Gerçeklikten Uzak Olanlar: Gözü çok yükseklerde olan ve hayal dünyasında yaşayan, ayakları yere basmayanlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın