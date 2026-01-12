onedio
Bir Numerolog Yılın Şanslı İsimlerini Açıkladı: Hangi İsimlere Sahip Olanlar 2026'da Zengin Olacak?

Bir Numerolog Yılın Şanslı İsimlerini Açıkladı: Hangi İsimlere Sahip Olanlar 2026'da Zengin Olacak?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2026 - 11:34 Son Güncelleme: 12.01.2026 - 12:05

Herkes yeni yıla yeni dileklerle girdi. Kimisi aşkı, kimisi parayı bulmayı dilerken kimisi ise sağlık diledi. Yeni bir yılın başlangıcı, umutların yeşerdiği bir zaman dilimi. Bu yüzden ister istemez herkesin içinde büyük umutlat oluyor. Ekonomi göz önüne alındığında herkesin dileği de genelde para oluyor. Peki 2026'da kimler parayı bulacak?

Numerolog 'eliz_emrah_oktay' 2026 yılında zengin olacak 3 ismi açıkladı. Saydığı isimlere sahip olanları ister istemez bir heyecan sardı.

2026 yılında maddi açıdan şanslı olacak ve zenginleşecek 3 isim şu şekilde;

  • Umut: Güç, özgüven ve bolluk enerjisini yoğun taşıdığından, doğru kararlarla büyük kazançlar elde edebilecek

  • Çiğdem: Risk alabilen, girişimci ve lider ruhlu olduğundan, para yönetimi konusunda doğuştan yetenekli.

  • Ceyda: İstikrar ve hedef enerjisinin yüksek olduğundan, sezgileriyle hareket ederek doğru fırsatları kolayca fark edecek.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
