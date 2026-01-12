onedio
Kulaklara Küpe Olsun: Bir Teyzenin Yoldan Geçen Kızlara Erkeklerle İlgili Verdiği Tavsiyeler Hayran Bıraktı

Kulaklara Küpe Olsun: Bir Teyzenin Yoldan Geçen Kızlara Erkeklerle İlgili Verdiği Tavsiyeler Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2026 - 10:05

İleri yaşlarındaki insanların önerileri, hayatın çeşitli yönlerinde yol gösteren değerli bilgiler. Her bir tavsiye, onların tecrübelerinin bir yansıması. Dolayısıyla, onların tecrübelerinden yararlanmak ve bu bilgileri hayatımızda uygulamak, bize daha sağlam bir gelecek inşa etme fırsatı sunar. Fakat elbette bazı şeyleri yaşamadan anlayamıyoruz. 

'gokcenoktacom' tanımadıkları bir teyze tarafından kendilerine verilen tavsiyeleri paylaştı. Teyzenin tatlı diliyle 'erkekleri' özetlediği video beğeni topladı.

"Size değil de başkasına da bir sertlik yapsa, yine de sonunda size de uğrar o, gelir o. Onun huyu öyledir, onun ahlakı öyledir..."

Erkeklerin evlenene kadar kapılarda yattığını, çok ilgili davrandıklarını söyleyen teyze, evlendikten bir süre sonra bu ilginin yerini bir 'havalanmaya' bıraktığını belirtti. Elbette bunu kendi eşi üzerinden örneklerle anlattı. 

'Bir kere biri kırarsa sizi, yine kırar. Ömrübillah kırar,' diyerek insanların temel karakter özelliklerinin pek değişmediğini vurgulayan teyze, bir erkeğin sadece size karşı değil, başkasına karşı gösterdiği sertliğin veya kötü huyun eninde sonunda size de yansıyacağını kulaklara küpe olması gereken sözlerle anlattı.

