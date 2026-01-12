Kulaklara Küpe Olsun: Bir Teyzenin Yoldan Geçen Kızlara Erkeklerle İlgili Verdiği Tavsiyeler Hayran Bıraktı

Kaynak: https://www.instagram.com/gokcenoktac...
İleri yaşlarındaki insanların önerileri, hayatın çeşitli yönlerinde yol gösteren değerli bilgiler. Her bir tavsiye, onların tecrübelerinin bir yansıması. Dolayısıyla, onların tecrübelerinden yararlanmak ve bu bilgileri hayatımızda uygulamak, bize daha sağlam bir gelecek inşa etme fırsatı sunar. Fakat elbette bazı şeyleri yaşamadan anlayamıyoruz.
'gokcenoktacom' tanımadıkları bir teyze tarafından kendilerine verilen tavsiyeleri paylaştı. Teyzenin tatlı diliyle 'erkekleri' özetlediği video beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Size değil de başkasına da bir sertlik yapsa, yine de sonunda size de uğrar o, gelir o. Onun huyu öyledir, onun ahlakı öyledir..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın