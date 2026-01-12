onedio
Lokantada Yemek Yiyebilme Hakkına Sahip Olan İlk Türk Kadını Süreyya Ağaoğlu Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
12.01.2026 - 09:37 Son Güncelleme: 12.01.2026 - 09:49

Mustafa Kemal Atatürk, hem ülkemiz hem de milletimiz için yaptıkları ve düşündükleri ile kendine hayran bırakan bir lider. Onun ileri görüşlülüğü ve vizyoner düşünceleri bugün bile eşine rastlanmayan bir örnek teşkil ediyor. Atatürk'ün eylemleri ve düşünceleri, onun sadece bir lider olmadığını, aynı zamanda bir düşünür ve yenilikçi bir reformist olduğunu tekrar tekrar ortaya koyuyor. 

Lokantada yemek yiyebilme hakkına sahip olan il Türk kadını olan, ilk kadın avukatımız Süreyya Ağaoğlu'unun yaşananları anlattığı video yeniden hatırlandı. Süreyya Ağaoğlu'nun anlattıkları ve yaşananlar Atamıza bir kere daha hayran bıraktı.

"Bak yarın ne yapacağım ben; Türk kadını lokantaya gider mi, gitmez mi bunu göstereceğim."

Süreyya Ağaoğlu, Ankara'da çalıştığı dönemde öğle yemeklerini yiyebilmek için babasından izin alarak arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Lokantası'na gitmeye başlamış. Fakat lokantaya gittiklerinde çevredeki herkesin onlara bakışları kendilerini rahatsız hissettirmiş. Bu durum iki gün boyunca bu şekilde sürmüş. Üçüncü günün sonunda babası gelerek, dönemin Başvekili Rauf Bey'in 'hakkınızda dedikodu yapılıyor' dediğini ve artık lokantaya gitmelerini istemediğini söylemiş.

Olaydan haberdar olan Mustafa Kemal Paşa, duruma çok kızmış ve Süreyya Ağaoğlu'nu bizzat yemeğe davet etmesi için Necati Bey'i göndermiş.

Latife Hanım, Paşa'nın bu duruma çok sinirlendiğini ve 'Yarın Türk kadını lokantaya gider mi, gitmez mi herkese göstereceğim' dediğini aktarmış.

Ertesi gün Atatürk, Süreyya Ağaoğlu ve diğer devlet adamlarının eşlerini de yanına alarak hep birlikte lokantaya gitmişler.Gittiklerinde, diğer mebus eşlerinin de kendilerinden önce oraya vararak masalarda yerlerini aldıklarını görmüşler. Böylece Atatürk, Türk kadınının sosyal hayatta özgürce yer alabileceğini fiilen kanıtlamış ve lokantaların kapılarını kadınlara tamamen açmış.

