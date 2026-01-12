Lokantada Yemek Yiyebilme Hakkına Sahip Olan İlk Türk Kadını Süreyya Ağaoğlu Yaşadıklarını Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DS1_w...
Mustafa Kemal Atatürk, hem ülkemiz hem de milletimiz için yaptıkları ve düşündükleri ile kendine hayran bırakan bir lider. Onun ileri görüşlülüğü ve vizyoner düşünceleri bugün bile eşine rastlanmayan bir örnek teşkil ediyor. Atatürk'ün eylemleri ve düşünceleri, onun sadece bir lider olmadığını, aynı zamanda bir düşünür ve yenilikçi bir reformist olduğunu tekrar tekrar ortaya koyuyor.
Lokantada yemek yiyebilme hakkına sahip olan il Türk kadını olan, ilk kadın avukatımız Süreyya Ağaoğlu'unun yaşananları anlattığı video yeniden hatırlandı. Süreyya Ağaoğlu'nun anlattıkları ve yaşananlar Atamıza bir kere daha hayran bıraktı.
"Bak yarın ne yapacağım ben; Türk kadını lokantaya gider mi, gitmez mi bunu göstereceğim."
