Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Nota Bloklarıyla Türkiye Haritasını Çizdi ve Ortaya İlginç Bir Müzik Çıktı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Nota Bloklarıyla Türkiye Haritasını Çizdi ve Ortaya İlginç Bir Müzik Çıktı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 09:28 Son Güncelleme: 06.01.2026 - 09:29

Türkiye bir müzik olsaydı nasıl bir müzik olurdu hiç düşündünüz mü? Bazen karmaşık ve kaotik bazen neşeli ve coşkulu olan ülkemizi ne tür bir müzik anlatırdı ya da Türkiye bir müzik olsa hangi şarkıcı seslendirirdi?

'ozanistik' isimli sosyal medya kullanıcısı, Türkiye haritasını kullanarak ülkemizin melodisini buldu. Ortaya ise oldukça ilginç bir melodi çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu müzik nasıl yapılıyor?

Bu yaratıcı çalışma 'MIDI Art' olarak biliniyor. Bir müzik yazılımı üzerindeki notaların, yukarıdan bakıldığında anlamlı bir şekil oluşturacak şekilde dizilmesiyle yapılıyor. Örneğin portreler, logolar ya da figürler çizilebiliyor. 'ozanistik', Türkiye'nin 81 ili olduğu için ritmi 81 BPM (vuruş hızı) olarak ayarlamış. Çizim bittikten sonra müzik oluşturulduğunda notaların dizilimine göre rastgele ama bazen şaşırtıcı derecede uyumlu melodiler ortaya çıkabiliyor.

