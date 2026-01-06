Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Nota Bloklarıyla Türkiye Haritasını Çizdi ve Ortaya İlginç Bir Müzik Çıktı

Türkiye bir müzik olsaydı nasıl bir müzik olurdu hiç düşündünüz mü? Bazen karmaşık ve kaotik bazen neşeli ve coşkulu olan ülkemizi ne tür bir müzik anlatırdı ya da Türkiye bir müzik olsa hangi şarkıcı seslendirirdi?

'ozanistik' isimli sosyal medya kullanıcısı, Türkiye haritasını kullanarak ülkemizin melodisini buldu. Ortaya ise oldukça ilginç bir melodi çıktı.