Kışın Ayrı Güzel Olan Kapadokya'yı Ziyaret Eden Turistler Yürürken Verdikleri Mücadeleyi Paylaştı

Kışın Ayrı Güzel Olan Kapadokya'yı Ziyaret Eden Turistler Yürürken Verdikleri Mücadeleyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 18:46

Kapadokya, yılın her döneminde farklı bir güzellik sunan bir bölge. Zaten bir masa diyarını andıran Kapadokya kışın, beyaz örtünün altında ayrı bir büyüleyici atmosfer sunuyor. Bu sebeple her dönemde ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. Fakat bölgenin iklimi sebebiyle kış oldukça sert geçiyor. Yine de Kapadokya'nın kış manzarasının tadını çıkarmak isteyenler kış tatili için de rotalarını Kapadokya'ya çeviriyor. 

Kar yağışının etkisi altına giren Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, yürürken verdikleri çabayı paylaştı. Turistlerin zorlu mücadelesi hem güldürdü hem de korkuttu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kışın da ziyaretçi akınına uğruyor.

Kışın da ziyaretçi akınına uğruyor.

Bölgenin hava koşulları göz önüne alındığında Kapadokya'nın kışın boş kaldığını düşünebilirsiniz. Fakat kışın hem konaklama daha ucuz olduğundan hem de nispeten daha az kalabalık olduğundan pek çok kişi için kışın da tercih edilen bir tatil rotası. Ayrıca bölgede kışın da balon turları gerçekleştiriliyor. Beyaz örtünün altında peri bacalarının görüntüsü, ayrı bir keyif yaşatıyor.

