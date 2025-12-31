Her Mevsim Bir Masal Diyarını Andıran Kapadokya'nın Karlar Altındaki Görüntüsü Görenleri Büyüledi

Kapadokya, Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri. Bu benzersiz doğal güzellik, adeta bir masal diyarını andırıyor. Kendine has doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Kapadokya, her mevsim büyüleyici görünüyor. Fakat elbette kar yağışının da verdiği büyülü atmosferle birleşince ortaya bambaşka bir görüntü çıkıyor.

Ülkemizin dört bir yanı kar yağışının etkisi altına girdi. Kapadokya da beyaza bürününce ortaya çıkan görüntü beğeni topladı.