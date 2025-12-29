onedio
Neredeyse Hiç Yağış Görmeyen Petra Antik Kenti'nde Fırtınaya Yakalanan Turistler Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 10:07

Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olan Petra Antik Kenti, günümüzde en çok turist ağırlayan bölgelerden biri. Yunan ve Roma etkilerini taşıyan görkemli mimarisi ve antik İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu nedeniyle ticari bir merkez olan Petra,  Ürdün'ün güneyindeki Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki topraklarda bulunuyor.  Bu bölgede zaman zaman ciddi yağışlar ve sel baskınları olabiliyor. 

Petra Antik Kenti'ni gezen bir grup turist, şiddetli yağışın ortasında kaldı. Ne yapacağını bilemeyen turistler, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSIybBvjJeS/
Buradan izleyebilirsiniz;

Böyle şiddetli yağışlar 10 senede bir oluyor.

Bölgede zaman zaman küçük çaplı yağış ve seller görülüyor. Fakat videodaki gibi şiddetli yağışlar 10 senede bir görülüyor. Yağış durumlarında hızlıca önlem alınarak Petra Antik Kenti ziyarete kapatılıyor. Fakat ani bastıran yağışa hem görevliler hem de turistler oldukça hazırlıksız yakalanmış. Neyseki herhangi bir sorun yaşanmadan turistler tahliye edilmiş.

