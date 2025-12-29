Neredeyse Hiç Yağış Görmeyen Petra Antik Kenti'nde Fırtınaya Yakalanan Turistler Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olan Petra Antik Kenti, günümüzde en çok turist ağırlayan bölgelerden biri. Yunan ve Roma etkilerini taşıyan görkemli mimarisi ve antik İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu nedeniyle ticari bir merkez olan Petra, Ürdün'ün güneyindeki Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki topraklarda bulunuyor. Bu bölgede zaman zaman ciddi yağışlar ve sel baskınları olabiliyor.

Petra Antik Kenti'ni gezen bir grup turist, şiddetli yağışın ortasında kaldı. Ne yapacağını bilemeyen turistler, ekipler tarafından kurtarıldı.