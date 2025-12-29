onedio
İstanbul'u Ziyaret Eden Bir Turist "Elimde Telefonla Gezebiliyorum" Diyerek Londra ile Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
29.12.2025 - 08:40

Son dönemde bazı ülkeler hırsızlık ve kapkaç olayları ile öne çıkıyor. Özellikle Barselona, Paris, Roma ve Londra gibi şehirler turistler için adeta bir sınav. Sosyal medyada bu şehirlerde gezerken eşyalarınızı çaldırmamanız için fikirler veren videolara denk gelmişsinizdir. Çoğu insan eşyalarınızı sıkıca üzerinize bağlamanız konusunda uyarıyor. 

Bir Turist İstanbul sokaklarında gezerken, hırsızlık olaylarına vurgu yaparak İstanbul ile Londra'yı karşılaştırdı. Video ise sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

“İstanbul’da elimde telefonu tutup dolaşabiliyorum"

“İstanbul’da elimde telefonu tutup dolaşabiliyorum"

Barselona, Paris, Roma ve Londra gibi şehirlerde hırsızlık bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Özellikle telefon, kamera gibi eşyalar gizlice değil, insanların elinden çekilerek alınıyor. Hatta Londra'da bisikletli hırsızlar meşhur oldu. Bisikletle yanınızdan geçerken bir anda telefonunuzu alıp yok olabiliyorlar. Bu durum o ülkelerin turizmine de ciddi zarar veriyor. Bu duruma bir an önce önlem alınması gerekiyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
