İstanbul'u Ziyaret Eden Bir Turist "Elimde Telefonla Gezebiliyorum" Diyerek Londra ile Karşılaştırdı

Son dönemde bazı ülkeler hırsızlık ve kapkaç olayları ile öne çıkıyor. Özellikle Barselona, Paris, Roma ve Londra gibi şehirler turistler için adeta bir sınav. Sosyal medyada bu şehirlerde gezerken eşyalarınızı çaldırmamanız için fikirler veren videolara denk gelmişsinizdir. Çoğu insan eşyalarınızı sıkıca üzerinize bağlamanız konusunda uyarıyor.
Bir Turist İstanbul sokaklarında gezerken, hırsızlık olaylarına vurgu yaparak İstanbul ile Londra'yı karşılaştırdı. Video ise sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“İstanbul’da elimde telefonu tutup dolaşabiliyorum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın