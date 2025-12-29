İstanbul'u Ziyaret Eden Bir Turist "Elimde Telefonla Gezebiliyorum" Diyerek Londra ile Karşılaştırdı

Son dönemde bazı ülkeler hırsızlık ve kapkaç olayları ile öne çıkıyor. Özellikle Barselona, Paris, Roma ve Londra gibi şehirler turistler için adeta bir sınav. Sosyal medyada bu şehirlerde gezerken eşyalarınızı çaldırmamanız için fikirler veren videolara denk gelmişsinizdir. Çoğu insan eşyalarınızı sıkıca üzerinize bağlamanız konusunda uyarıyor.

Bir Turist İstanbul sokaklarında gezerken, hırsızlık olaylarına vurgu yaparak İstanbul ile Londra'yı karşılaştırdı. Video ise sosyal medyada viral oldu.