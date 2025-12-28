onedio
Masal Diyarı Gibi: ABD'de Bir Mahalle'de Yılbaşı İçin Yapılan Işıklandırmalar Beğeni Topladı

Masal Diyarı Gibi: ABD'de Bir Mahalle'de Yılbaşı İçin Yapılan Işıklandırmalar Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2025 - 09:56

ABD sonbahara girildiği an süslemeleri ortaya çıkarıyor. İlk olarak Cadılar Bayramı için, ardından yılbaşı kutlamaları için sokaklar, evler ve mağazalar süslemelerle donatılıyor. Amerikan kültürünün bir parçası haline gelen bu durum son yıllarda bambaşka bir boyuta taşındı. Süsleme neredeyse bir yarışa dönüştü ve bunun sonucunda da sokaklar bir film sahnesine dönüşüyor. 

Geçtiğimiz aylarda Cadılar Bayramı süslemeleri sosyal medyada viral olmuştu. Şimdi de bir mahallede yapılan yılbaşı ışıklandırmaları beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Masal diyarı gibi.

Masal diyarı gibi.

Mahalledeki ışıklandırmalar büyük özenle seçilmiş ve her biri birbiriyle uyum içinde. Durum böyle olunca da ortaya büyüleyici bir atmosfer çıkmış haliyle. Görüntüler ise pek çok kişi bir akşam vakti bu mahallede sokakta, kulağında müzikle yürümenin hayalini kurdurdu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
