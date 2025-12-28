Masal Diyarı Gibi: ABD'de Bir Mahalle'de Yılbaşı İçin Yapılan Işıklandırmalar Beğeni Topladı

ABD sonbahara girildiği an süslemeleri ortaya çıkarıyor. İlk olarak Cadılar Bayramı için, ardından yılbaşı kutlamaları için sokaklar, evler ve mağazalar süslemelerle donatılıyor. Amerikan kültürünün bir parçası haline gelen bu durum son yıllarda bambaşka bir boyuta taşındı. Süsleme neredeyse bir yarışa dönüştü ve bunun sonucunda da sokaklar bir film sahnesine dönüşüyor.

Geçtiğimiz aylarda Cadılar Bayramı süslemeleri sosyal medyada viral olmuştu. Şimdi de bir mahallede yapılan yılbaşı ışıklandırmaları beğeni topladı.