Karavan'da Yaşayan Bir Aile Sağanak Yağmur Altında Yaşadıkları Zorluğu Paylaştı

Karavanlar, bir dönem ucuz ve alternatif bir yaşam alanı olarak görülüyordu. Daha sonra ise bir yaşam tarzına dönüştü. Karavanlar artık sadece ekonomik bir çözüm olmaktan çıktı, aynı zamanda özgür ve bağımsız bir yaşam biçiminin de simgesi haline geldi. İnsanlar bir yere bağlı kalmadan yaşamanın keyfini çıkarıyordu. Derken karavanlar tekrar ucuz ve alternatif bir yaşam alanı haline geldi. Peki her mevsim karavanda yaşamak kolay mı?

Karavan'da yaşayan bir çift, sağanak yağmur sırasında yaşadıkları zorluğu paylaştı. Görüntüler karavan hayali kuranları biraz düşündürdü.