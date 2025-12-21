Bir İçerik Üreticisi 30 Bin TL Kira İstenen "Ultra Lüks" Etiketli Evi Gezdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DShGEgmiA5P/
'cemlikvlg' isimli içerik üreticisinin kiralık ve satılık ev gezdiği videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi içerisinde yaşamanın mümkün olmadığı fakat fahiş fiyatlara kiralananan ya da satılan evleri geziyor. Evlerin her biri resmen akıl tutulması yaşatıyor.
Bu sefer de Kağıthane'de 30 bin TL kira istenen bir evi gezdi. Evin 'ultra lüks' olarak tanıtılması ise ayrıca kafa karıştırdı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Ev ve kira fiyatları akılalmaz bir seviyeye geldi.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
