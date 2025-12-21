Bir İçerik Üreticisi 30 Bin TL Kira İstenen "Ultra Lüks" Etiketli Evi Gezdi

'cemlikvlg' isimli içerik üreticisinin kiralık ve satılık ev gezdiği videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi içerisinde yaşamanın mümkün olmadığı fakat fahiş fiyatlara kiralananan ya da satılan evleri geziyor. Evlerin her biri resmen akıl tutulması yaşatıyor.

Bu sefer de Kağıthane'de 30 bin TL kira istenen bir evi gezdi. Evin 'ultra lüks' olarak tanıtılması ise ayrıca kafa karıştırdı.