Bayramda AVM'ler Açık mı? Arife ve Bayram AVM Çalışma Saatleri 2026

Ramazan Bayramı, bu sene 20 Mart-21 Mart ve 22 Mart tarihlerine denk geliyor. AVM'ler, aksi bir karar alınmadığı sürece bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek. AVM'lerin bayram boyunca açık olması bekleniyor.

AVM'ler Bayramın İlk Günü Açık mı?

Bayramın ilk günü AVM'lerin açık olması bekleniyor. Ancak bayramın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılabilir.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.