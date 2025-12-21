Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2002...
Birçok öğrencinin ilk yurt dışı deneyimi Erasmus'la oluyor. Bu yüzden öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası oluyor. Fakat pek çok öğrenci özellikle kur sebebiyle yurt dışına çıkma konusunda endişeli. Bu yüzden yurt dışında eğitim gören öğrencilerin deneyimlerini paylaşması, yurt dışı hayali kuran öğrenciler için önemli.
Polonya'da Erasmus yapan bir öğrenci bir günde harcadığı parayı paylaştı. Kahvaltıdan yola kadar tüm detayları hesapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencinin bir günde yaptığı harcama şu şekilde;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın