Polonya'da Erasmus Yapan Bir Öğrenci Bir Günde Harcadığı Parayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
21.12.2025 - 09:08

Birçok öğrencinin ilk yurt dışı deneyimi Erasmus'la oluyor. Bu yüzden öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası oluyor. Fakat pek çok öğrenci özellikle kur sebebiyle yurt dışına çıkma konusunda endişeli. Bu yüzden yurt dışında eğitim gören öğrencilerin deneyimlerini paylaşması, yurt dışı hayali kuran öğrenciler için önemli. 

Polonya'da Erasmus yapan bir öğrenci bir günde harcadığı parayı paylaştı. Kahvaltıdan yola kadar tüm detayları hesapladı.

Öğrencinin bir günde yaptığı harcama şu şekilde;

  • Kahvaltı (Kahve ve muz): 0 zł

  • Otobüs (Okula gidiş): 2 zł

  • Öğle Yemeği (Somonlu sandviç): 15 zł

  • Kahve (Cappuccino): 8 zł

  • Otobüs (Yurda dönüş): 2 zł

  • Çamaşır Yıkama: 7 zł

  • Çamaşır Kurutma: 5 zł

  • Market Alışverişi (Salata ve yoğurt): 8 zł

Toplam Harcama: 47 zł, yani yaklaşık 560 TL.

