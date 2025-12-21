Birçok öğrencinin ilk yurt dışı deneyimi Erasmus'la oluyor. Bu yüzden öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası oluyor. Fakat pek çok öğrenci özellikle kur sebebiyle yurt dışına çıkma konusunda endişeli. Bu yüzden yurt dışında eğitim gören öğrencilerin deneyimlerini paylaşması, yurt dışı hayali kuran öğrenciler için önemli.

Polonya'da Erasmus yapan bir öğrenci bir günde harcadığı parayı paylaştı. Kahvaltıdan yola kadar tüm detayları hesapladı.