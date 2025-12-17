onedio
Boston'da Ev Arayan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 4500 Dolar Değerindeki Evi Gezdirdi

Boston'da Ev Arayan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 4500 Dolar Değerindeki Evi Gezdirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.12.2025 - 08:48

Ev ve kira fiyatları ülkecek en büyük gündemimiz bildiğiniz üzere. Her geçen gün artan fiyatlar, vatandaşları hem maddi hem de manevi anlamda zor duruma sokuyor. Barınma gibi temel bir ihtiyacın bile vatandaşları bu kadar zorlaması, yaşam standartlarını da düşürüyor haliyle. Durum böyle olunca gözler yurt dışındaki evlere çevriliyor. 

'ruyagizem' isimli sosyal medya kullanıcısı Boston'da kiralık bir evi gezdi. Evin kirası ise dudak uçuklattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Eylül ayında 6000 dolardan ilana çıkmış"

"Eylül ayında 6000 dolardan ilana çıkmış"

Ev eski olduğundan asansörü çalışmıyor. Fakat ev bir hayli büyük. 2 oda 2 banyo ve 2 terası var. Kiranın dışında elektrik, su ve ısınma giderleri var. Bir de otoparkı kullanmanız için 300 dolar ödemeniz gerekiyor. Fakat konum olarak oldukça iyi olduğundan fiyat normal karşılanıyor. Hatta kış döneminde kiralar düştüğü için ucuz bile sayılır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
