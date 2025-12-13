İngiltere'de Doğum Yapan Bir Kadın Kaldığı Hastane Odasını Paylaştı: "Dinozor Çağından Kalma Oda"

Günümüzde yenidoğan üniteleri, doğum yapan annelerin kaldıkları hastane odaları çok renkli bildiğiniz üzere. Bunu ya hastaneler ya da organizasyon şirketleri sağlıyor. Ailelerin, ziyarete gelecek misafirleri ağırlamaları için odalar süsleniyor, ikramlar hazırlanıyor, oda dekorasyonla kişiselleştiriliyor. Fakat diğer ülkelerde bu durum oldukça farklı.
İngiltere'de doğum yapan bir kadın, kaldığı hastane odasını paylaşarak Türkiye'deki arkadaşlarının kaldığı odalarla karşılaştırdı. Fakat yaptığı karşılaştırma insanları ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dinozor çağından kalma oda"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın