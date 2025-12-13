onedio
İngiltere'de Doğum Yapan Bir Kadın Kaldığı Hastane Odasını Paylaştı: "Dinozor Çağından Kalma Oda"

İngiltere'de Doğum Yapan Bir Kadın Kaldığı Hastane Odasını Paylaştı: "Dinozor Çağından Kalma Oda"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2025 - 23:12

Günümüzde yenidoğan üniteleri, doğum yapan annelerin kaldıkları hastane odaları çok renkli bildiğiniz üzere. Bunu ya hastaneler ya da organizasyon şirketleri sağlıyor. Ailelerin, ziyarete gelecek misafirleri ağırlamaları için odalar süsleniyor, ikramlar hazırlanıyor, oda dekorasyonla kişiselleştiriliyor. Fakat diğer ülkelerde bu durum oldukça farklı. 

İngiltere'de doğum yapan bir kadın, kaldığı hastane odasını paylaşarak Türkiye'deki arkadaşlarının kaldığı odalarla karşılaştırdı. Fakat yaptığı karşılaştırma insanları ikiye böldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Dinozor çağından kalma oda"

Kimileri bu sadeliği daha doğru bulurken kimileri ise sıkıcı olduğu konusunda hemfikirdi. Yapılan hazırlıkların, yeni doğum yapan anne ve ailesi için yorucu olduğunu, bu sade ve sakin odalarda hem annenin hem bebeğinin sağlıklı vakit geçirmesi için daha doğru olduğu savunuldu.

