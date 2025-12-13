onedio
Türk Dizilerinin Yasaklanmasını İstemişlerdi: Rusya'da Akıl Tutulması Yaşayan TV Programları

Pelin Yelda Göktepe
13.12.2025 - 17:04

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Rus bir psikolog Türk dizilerinin insanları kötü etkilediğini, bu yüzden yasaklanması gerektiğini savunmuştu. Ardından pek çok kişi bu fikre katılmış, bu durum bir propagandaya dönüşmüştü. 'Rusya Gazileri' adlı bir örgüt, Türk dizilerinin ülkede geleneksel aile yapısına zarar verdiğini, Rus kadınlarının Türk dizilerindeki idealize edilmiş erkek karakterlere fazla ilgi göstererek yerel erkeklere olan ilgisini azalttığını ve bunun demografik düşüşe sebep olduğunu iddia ederek yetkili kurumlara başvurmuştu. Bu durum meclise de taşınmış, milletvekili Vitali Milonov Türk dizilerinin yasaklanmasını talep etmiş, dizileri 'baştan sona yalan' olarak nitelendirmiş ve tarihi çarpıttığını savunmuştu.

Rus bir kadın, ülkesinde yayınlanan ilginç televizyon programlarını paylaştı. Programların her biri ayrı ayrı akıl tutulması yaşattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Programların isimleri şu şekilde;

  • 16 Yaşında Hamile (Беременна в 16 / Beremenna v 16) 

İçlerinde en korkunç olan program bu. Küçük yaştaki kız çocuklarının hamilelik süreçleri paylaşılıyor ve mutlu bir tablo çiziliyor. Genç kadın bunun tamamen bir propaganda olduğunu düşündüğünü belirtti. 

Bu programda da hapisteki eşlerini bekleyen kadınların hikayesi anlatılıyor. 

  • Medyumların Savaşı (Битва экстрасенсов / Bitva Ekstrasensov)

Bu programda da bazı öngörüleri olduğunu, medyum olduklarını iddia eden kişiler, gizemli olayları çözmeye, kayıp insanları bulmaya çalışıyor. Diğer programları düşününce bu daha makul görünüyor.

