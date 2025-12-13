Türk Dizilerinin Yasaklanmasını İstemişlerdi: Rusya'da Akıl Tutulması Yaşayan TV Programları

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Rus bir psikolog Türk dizilerinin insanları kötü etkilediğini, bu yüzden yasaklanması gerektiğini savunmuştu. Ardından pek çok kişi bu fikre katılmış, bu durum bir propagandaya dönüşmüştü. 'Rusya Gazileri' adlı bir örgüt, Türk dizilerinin ülkede geleneksel aile yapısına zarar verdiğini, Rus kadınlarının Türk dizilerindeki idealize edilmiş erkek karakterlere fazla ilgi göstererek yerel erkeklere olan ilgisini azalttığını ve bunun demografik düşüşe sebep olduğunu iddia ederek yetkili kurumlara başvurmuştu. Bu durum meclise de taşınmış, milletvekili Vitali Milonov Türk dizilerinin yasaklanmasını talep etmiş, dizileri 'baştan sona yalan' olarak nitelendirmiş ve tarihi çarpıttığını savunmuştu.

Rus bir kadın, ülkesinde yayınlanan ilginç televizyon programlarını paylaştı. Programların her biri ayrı ayrı akıl tutulması yaşattı.