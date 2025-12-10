İtalya'da Yaşayan Bir Türk İtalyan Arkadaşlarına Şalgam Denetti

Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan şalgam, milli içeceklerimizden biri kesinlikle. İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirimi kolaylaştırdığı biliniyor. Türk mutfağının en özgün ve lezzetli içeceklerinden biri olan şalgamı yabancılar pek anlayamıyor. Baharatlı bir içecek fikri oldukça tuhaf geliyor.

İtalya'da yaşayan 'melisfontana' isimli içerik üreticisi, İtalyan arkadaşlarına şalgam denetti. Arkadaşlarının tepkisi ise hem güldürdü hem de şalgam severleri biraz kızdırdı.