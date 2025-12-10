onedio
İtalya'da Yaşayan Bir Türk İtalyan Arkadaşlarına Şalgam Denetti

Pelin Yelda Göktepe
10.12.2025 - 09:05

Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan şalgam, milli içeceklerimizden biri kesinlikle. İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirimi kolaylaştırdığı biliniyor. Türk mutfağının en özgün ve lezzetli içeceklerinden biri olan şalgamı yabancılar pek anlayamıyor. Baharatlı bir içecek fikri oldukça tuhaf geliyor. 

İtalya'da yaşayan 'melisfontana' isimli içerik üreticisi, İtalyan arkadaşlarına şalgam denetti. Arkadaşlarının tepkisi ise hem güldürdü hem de şalgam severleri biraz kızdırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSAqNfRjTVH/
Buradan izleyebilirsiniz;

Dünyanın en kötü yemeklerinin yer aldığı müzeye şalgam da eklenmişti.

Berlin'de İğrenç Yemek Müzesi'nde (Disgusting Food Museum) dünyanın dört bir yanından ilginç yemekler sergileniyor. Bu müzenin içecekler bölümüne de Türkiye'den şalgam eklendi. Bu olay da hem Adanalıları hem şalgam severleri bir hayli kızdırmıştı.

