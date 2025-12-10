İtalya'da Yaşayan Bir Türk İtalyan Arkadaşlarına Şalgam Denetti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSAqNfRjTVH/
Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan şalgam, milli içeceklerimizden biri kesinlikle. İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirimi kolaylaştırdığı biliniyor. Türk mutfağının en özgün ve lezzetli içeceklerinden biri olan şalgamı yabancılar pek anlayamıyor. Baharatlı bir içecek fikri oldukça tuhaf geliyor.
İtalya'da yaşayan 'melisfontana' isimli içerik üreticisi, İtalyan arkadaşlarına şalgam denetti. Arkadaşlarının tepkisi ise hem güldürdü hem de şalgam severleri biraz kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en kötü yemeklerinin yer aldığı müzeye şalgam da eklenmişti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın