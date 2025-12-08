"Oradan Dünya mı Yönetiliyor?": Türkiye'yi Gezen Bir Turist Yanlışlıkla Nasıl Kıraathaneye Girdiğini Anlattı

Kıraathaneler, kültürümüzün bir parçası bildiğiniz üzere. Özellikle erkeklerin sosyal yaşamında önemli bir rol oynuyolar. Bu mekanlar, toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya geldiği, sohbetlerin edildiği, çayların içildiği ve oyunların oynandığı yerler. Pek çok erkeğin tek sosyalleşebildiği alanlar buralar. Sadece erkeklere özel böyle alanların olması, özellikle köyleri gezen turistlere oldukça ilginç geliyor.
Türkiye'yi ziyaret eden bir turist, yanlışlıkla nasıl kıraathaneye girdiğini anlattı. İnsaların kendisine nasıl baktığını, durumu nasıl fark ettiğini anlatan kadının videosu izleyenleri güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Herkes bana uzaydan gelmişim gibi baktı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın