"Oradan Dünya mı Yönetiliyor?": Türkiye'yi Gezen Bir Turist Yanlışlıkla Nasıl Kıraathaneye Girdiğini Anlattı

Kıraathaneler, kültürümüzün bir parçası bildiğiniz üzere. Özellikle erkeklerin sosyal yaşamında önemli bir rol oynuyolar. Bu mekanlar, toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya geldiği, sohbetlerin edildiği, çayların içildiği ve oyunların oynandığı yerler. Pek çok erkeğin tek sosyalleşebildiği alanlar buralar. Sadece erkeklere özel böyle alanların olması, özellikle köyleri gezen turistlere oldukça ilginç geliyor.

Türkiye'yi ziyaret eden bir turist, yanlışlıkla nasıl kıraathaneye girdiğini anlattı. İnsaların kendisine nasıl baktığını, durumu nasıl fark ettiğini anlatan kadının videosu izleyenleri güldürdü.