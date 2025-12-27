Teknik Direktör Bülent Uygun Kızı Almina Tude’nin Son Anlarını Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, yaklaşık 8 ay önce kızı Almana Tude Uygun’u kaybetti. Bülent Uygun, YouTube’da ‘Hodri Meydan’ kanalında şeker hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren kızını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Bülent Uygun'un o anları izleyenleri duygulandırırken izleyiciler destek yorumlarında bulundu.
Buradan izleyebilirsiniz:
Bülent Uygun, kızı Almina Tude'nin son anlarını anlattı.
Bülent Uygun'a destek ve baş sağlığı yorumları geldi. O yorumlardan bazıları şöyle oldu:
