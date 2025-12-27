Teknik Direktör Bülent Uygun Kızı Almina Tude’nin Son Anlarını Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 25 Nisan 2025’te şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 12 yaşında ‘tip 2 diyabet’ tanısı konulan 29 yaşındaki Almana Tude’nin son anlarını anlatan Bülent Uygun, gözyaşlarını tutamadı.

“Başarı hikayesi yazmak için fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben size bir tane acımdan örnek vereyim.

Sivas-Kayseri maçımız vardı Pazar günü. Kızım cumartesi günü şeker komasına girdi 650 ile. Sabah idmanını yaptırdım uçakla Tekirdağ’a gittim. Hastanede başucuna oturdum. Ona geldiğimi anlattım. Kelime-i Şehadet'ini getirttirdim. Yasin-i Şerif'i okuyarak ona dua ettim. Tekrar gözlerini açtı, tekrar gözlerini açtı derken gözlerini kıpırdattı, Akşam uçağına binerek, velhasıl döndüm Kayseri'ye gittim. Maça çıktım.

En zor anında sana teslim edilen forma var. Sana teslim edilen camia var. Çıkacaksın gereken neyse onu yapmak zorundasın. Yapacaksın ki hem aldığını hakedeceksin hem de beklentinin karşılığını vereceksin. “