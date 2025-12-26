Futbolda Sevkler Sürüyor: Eski Hakem Ali Palabıyık, PFDK'ya Sevk Edildi
Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi.
