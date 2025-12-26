TFF, 42 İsimi Daha PFDK'ya Sevk Etti: Listede Gözlemciler ve TFF Görevlileri Var

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 42 kişinin daha PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Dün birçok gözlemcinin sevkinin ardından bu kez de yine klasman ve üst klasman gözlemcilerin yer aldığı listede TFF'ya bağlı görevlilerin de ismi yer aldı.

42 isim TFF web sitesinden de duyuruldu.