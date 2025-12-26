onedio
TFF, 42 İsimi Daha PFDK'ya Sevk Etti: Listede Gözlemciler ve TFF Görevlileri Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 19:49

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 42 kişinin daha PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Dün birçok gözlemcinin sevkinin ardından bu kez de yine klasman ve üst klasman gözlemcilerin yer aldığı listede TFF'ya bağlı görevlilerin de ismi yer aldı. 

42 isim TFF web sitesinden de duyuruldu.

TFF açıklamasında sevk gerekçeleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir.

PFDK'ya sevk edilen isimler ise şunlar:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
