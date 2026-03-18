Geçen Sene 5 Aylık Bebeğini Kaybettiğini Duyuran Ege Kökenli Kızını Kucağına Aldı!

Geçen Sene 5 Aylık Bebeğini Kaybettiğini Duyuran Ege Kökenli Kızını Kucağına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2026 - 08:51

Geçtiğimiz yıl henüz 5 aylık bebeğini kaybederek yürekleri dağlayan ünlü oyuncu Ege Kökenli, bu kez gözleri dolduran bir haberle gündemde. Sessiz sedasız geçirdiği sürecin ardından anne olduğunu duyuran Kökenli’nin paylaşımı, sosyal medyada adeta duygu seli yarattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim…

Ekranların sevilen yüzlerinden Ege Kökenli, 2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile evlenerek hayatında yepyeni bir sayfa açmıştı.

Ekranların sevilen yüzlerinden Ege Kökenli, 2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile evlenerek hayatında yepyeni bir sayfa açmıştı.

Mutlu evliliğini bebek haberiyle taçlandıran oyuncu, 2025 Mayıs ayında ise tarifsiz bir acıyla sarsılmıştı.

Henüz 22 haftalık (yaklaşık 5 aylık) hamileyken yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini açıklayan Kökenli, “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar…” sözleriyle yürekleri dağlamıştı. Erken doğum şeklinde gerçekleşen bu süreçte minik kızının sadece 9 saat yaşayabildiğini söyleyen oyuncu, bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

Uzun süre sosyal medyada sessiz kalan Ege Kökenli’nin bu sessizliğinin ardında ise bambaşka bir müjde saklıymış… Güzel oyuncunun bu süreçte yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.

Uzun süre sosyal medyada sessiz kalan Ege Kökenli’nin bu sessizliğinin ardında ise bambaşka bir müjde saklıymış… Güzel oyuncunun bu süreçte yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.

Ve beklenen o haber geldi! Kökenli, hastane çıkışı eşi ve minik kızıyla yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu. Duygusal notunda ise şu sözlere yer verdi:

“Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki… Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Sonunda kızımız evimizde.”

Yaşadığı büyük kaybın ardından gelen bu haber, hem hayranlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
