Lionel Messi 2025 Yılında da Zirveyi Bırakmadı: Bu Kez de Asistlerde Zirvede
Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami’de sürdüren ve kısa süre önce şampiyonluk sevinci yaşayan Lionel Messi, performansıyla hâlâ futbolun zirvesinde olduğunu kanıtlıyor. 2025 yılında en fazla asist yapan futbolcular da açıklandı.
Asist krallığında zirvede Lionel Messi var.
Zirvedeki futbolcuların maç ve asist dağılımları da belli oldu.
