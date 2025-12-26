Lionel Messi 2025 Yılında da Zirveyi Bırakmadı: Bu Kez de Asistlerde Zirvede

Yılın sonuna yaklaşılırken 2025 takvim yılına ait performans istatistikleri de netleşmeye başladı. Bu kapsamda en çok asist yapan futbolcular listesi öne çıktı. Listenin zirvesinde Lionel Messi yer alırken, onu Michael Olise ve genç yıldız Lamine Yamal takip etti. PSG ile şampiyonluk yaşayan Bradley Barcola dördüncü sıraya yerleşirken, Manchester City’ye transfer olan Rayan Cherki ilk beşi tamamladı.