onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Lionel Messi 2025 Yılında da Zirveyi Bırakmadı: Bu Kez de Asistlerde Zirvede

Lionel Messi 2025 Yılında da Zirveyi Bırakmadı: Bu Kez de Asistlerde Zirvede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 18:59

Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami’de sürdüren ve kısa süre önce şampiyonluk sevinci yaşayan Lionel Messi, performansıyla hâlâ futbolun zirvesinde olduğunu kanıtlıyor. 2025 yılında en fazla asist yapan futbolcular da açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asist krallığında zirvede Lionel Messi var.

Asist krallığında zirvede Lionel Messi var.

Yılın sonuna yaklaşılırken 2025 takvim yılına ait performans istatistikleri de netleşmeye başladı. Bu kapsamda en çok asist yapan futbolcular listesi öne çıktı. Listenin zirvesinde Lionel Messi yer alırken, onu Michael Olise ve genç yıldız Lamine Yamal takip etti. PSG ile şampiyonluk yaşayan Bradley Barcola dördüncü sıraya yerleşirken, Manchester City’ye transfer olan Rayan Cherki ilk beşi tamamladı.

Zirvedeki futbolcuların maç ve asist dağılımları da belli oldu.

Zirvedeki futbolcuların maç ve asist dağılımları da belli oldu.

2025 yılında en çok asist yapan futbolcular listesi şu şekilde oluştu:

  • Lionel Messi: 54 maçta 28 asist

  • Michael Olise: 60 maçta 28 asist

  • Lamine Yamal: 58 maçta 27 asist

  • Bradley Barcola: 62 maçta 21 asist

  • Rayan Cherki: 48 maçta 21 asist

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın