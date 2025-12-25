Salah'ın Paylaştığı Yılbaşı Ağaçlı Fotoğrafa Tepkiler Geldi: Benzeri Geçen Yıl da Yaşanmıştı
Salah, Noel ağacının fotoğrafını paylaşmasının ardından Müslüman takipçilerinden eleştiri alırken, aynı zamanda övgü ve destek mesajları da topladı.
Liverpool ve Mısır’ın yıldız futbolcusu, Müslüman olmasına rağmen her yıl Noel ağacı fotoğrafı ve mesajı paylaşmayı bir gelenek haline getirdi. Bu yıl, 33 yaşındaki Salah, kızları Makka (11) ve Kayan’ın (5) süslerle donatılmış, büyük kırmızı kurdeleli bir ağacın yanında oturduğu bir fotoğrafını paylaştı. Geçen yılki gibi, mesajı sadece “#MutluNoel” idi; ancak bu iyi niyetli paylaşım sosyal medyada kısa sürede yoğun tartışma yarattı.
Salah paylaşımı ile özellikle Müslüman hayranları tarafından eleştirildi.
Taraftarlardan Salah'a "paylaşımı sil" baskısı geldi.
Salah benzer tepkilerle geçtiğimiz yıl da karşılaştı.
