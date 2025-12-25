onedio
Salah'ın Paylaştığı Yılbaşı Ağaçlı Fotoğrafa Tepkiler Geldi: Benzeri Geçen Yıl da Yaşanmıştı

26.12.2025 - 01:22

Salah, Noel ağacının fotoğrafını paylaşmasının ardından Müslüman takipçilerinden eleştiri alırken, aynı zamanda övgü ve destek mesajları da topladı.

Liverpool ve Mısır’ın yıldız futbolcusu, Müslüman olmasına rağmen her yıl Noel ağacı fotoğrafı ve mesajı paylaşmayı bir gelenek haline getirdi. Bu yıl, 33 yaşındaki Salah, kızları Makka (11) ve Kayan’ın (5) süslerle donatılmış, büyük kırmızı kurdeleli bir ağacın yanında oturduğu bir fotoğrafını paylaştı. Geçen yılki gibi, mesajı sadece “#MutluNoel” idi; ancak bu iyi niyetli paylaşım sosyal medyada kısa sürede yoğun tartışma yarattı.

Salah paylaşımı ile özellikle Müslüman hayranları tarafından eleştirildi.

Muhammed Salah, Noel ağacıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşınca Müslüman takipçilerinden eleştiri alırken, birçok kişi de kendisini destekleyip övgüde bulundu.

Liverpool ve Mısır’ın yıldızı, inancına rağmen her yıl Noel ağacı fotoğrafı ve kutlama mesajı paylaşmayı gelenek hâline getirdi. Bu yıl, 33 yaşındaki futbolcu, kızları Makka (11) ve Kayan’ın (5) süslenmiş ve kırmızı kurdeleyle süslenmiş büyük bir ağacın yanında oturduğu bir kareyi paylaştı. Geçen yıl olduğu gibi, mesajı yalnızca “#MutluNoel” şeklindeydi; fakat bu basit ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taraftarlardan Salah'a "paylaşımı sil" baskısı geldi.

“İnancımızda yasak olan bu bayramı kutlamayacağınızı düşünmüştüm,” diye yazdı bir takipçi.

Bir başka takipçi ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Mo Salah, seni Manchester City taraftarı olarak çok seviyordum ve rol modelim olarak görüyordum. Manchester City’de hiç oynamamış olsan da bana ilham verdin. Ama bu paylaşımından sonra artık seni rol modelim olarak göremiyorum. Kalbimi kırdın. Bu paylaşımı silmezsen seni takipten çıkaracağım.”

Salah benzer tepkilerle geçtiğimiz yıl da karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir fotoğraf paylaşan Salah bu kez sadece çocuklarının yer aldığı bir yılbaşı ağacı paylaştı ama tepkiler benzer oldu.

