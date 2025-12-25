onedio
Futboldaki Operasyonlarda Sıra Gözlemcilere Geldi: 30 Gözlemci PFDK'ya Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 23:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yürütülen bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF’nin açıklamasına göre, 5’i üst klasman, 25’i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarında “bahis oynadığı” iddiasıyla tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Futbolda bir süredir bahis skandalı sebebiyle operasyonlar, sevkler ve cezalar konuşuluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında profesyonel hakemler ve futbolculara yönelik geniş çaplı disiplin ve adli işlemler başlattı.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin aktif bahis oynadığını açıkladı. Bunun üzerine 152 hakem PFDK’ya sevk edildi; 149 hakeme 8–12 ay hak mahrumiyeti verildi, bazı hakemlerle ilgili inceleme devam ediyor.

  • Bahis soruşturmasında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının bulunduğu 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı. 10 Kasım’da 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi; 102 futbolcuya 45 gün–12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

  • 5 Aralık’ta aralarında futbolcular, hakemler ve kulüp yöneticilerinin bulunduğu 46 şüpheli için gözaltı kararı verildi; 39’u gözaltına alındı ve 20’si tutuklandı. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 19 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

  • Soruşturma kapsamında TFF Hukuk Müşavirliği, 22 hakemi daha tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.

Kısaca, bahis soruşturması hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticilerini kapsayacak şekilde genişledi ve hem disiplin hem de adli yaptırımlar uygulandı.

Sıra bu kez gözlemcilere geldi. 5 üst klasman gözlemcinin de olduğu 30 gözlemci aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi.

TFF açıklamasına göre, 5’i üst klasman, 25’i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemci, futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

PFDK’ya sevk edilen gözlemciler:

Üst Klasman:Aytekin Durmaz

Baki Tuncay Akkın

Mücahit Tatar

Sabit Hacıömeroğlu

Yılmaz Kalk

Klasman:

Ahmet Tepe

Ahmet Eşref Sarı

Atıf Eynallı

Aykut Demiran

Baki Yiğit

Barış Yüksektepe

Can Köse

Düzgün Murat Zincidi

Faruk Utku Yılmaz

Hakan Akmısır

Hasan Hüseyin Yıdırım

İlker Karaciğer

İlker Güneş

Kaan Akın Öz

Kerem Yükünç

Koray Tan

Levent Aktan

Mehmet Çevirgen

Metin Cebeci

Murat Yenice

Mustafa Bıçakcı

Mustafa Kaygısız

Özmen Atalay

Turan Merdin

Yusuf Yaratıcı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
