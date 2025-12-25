Futboldaki Operasyonlarda Sıra Gözlemcilere Geldi: 30 Gözlemci PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında profesyonel hakemler ve futbolculara yönelik geniş çaplı disiplin ve adli işlemler başlattı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin aktif bahis oynadığını açıkladı. Bunun üzerine 152 hakem PFDK’ya sevk edildi; 149 hakeme 8–12 ay hak mahrumiyeti verildi, bazı hakemlerle ilgili inceleme devam ediyor.

Bahis soruşturmasında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının bulunduğu 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı. 10 Kasım’da 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi; 102 futbolcuya 45 gün–12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

5 Aralık’ta aralarında futbolcular, hakemler ve kulüp yöneticilerinin bulunduğu 46 şüpheli için gözaltı kararı verildi; 39’u gözaltına alındı ve 20’si tutuklandı. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 19 şüpheliye adli kontrol uygulandı.