Futboldaki Operasyonlarda Sıra Gözlemcilere Geldi: 30 Gözlemci PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yürütülen bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF’nin açıklamasına göre, 5’i üst klasman, 25’i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarında “bahis oynadığı” iddiasıyla tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.
Futbolda bir süredir bahis skandalı sebebiyle operasyonlar, sevkler ve cezalar konuşuluyor.
Sıra bu kez gözlemcilere geldi. 5 üst klasman gözlemcinin de olduğu 30 gözlemci aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi.
