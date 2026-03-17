Genetik Kuralları Altüst Eden Balık: Kendini Kopyalayarak Çoğalabiliyor

Amazon molly, yaklaşık 100 bin yıl önce iki farklı balık türünün birleşmesiyle ortaya çıktı. Ortaya çıkan canlı, 'gynogenesis' adı verilen özel bir üreme yöntemi geliştirdi. Dişiler, yakın türlerdeki erkeklerle çiftleşiyor ancak erkekten gelen DNA yavruya aktarılmıyor. Yalnızca temas, embriyo gelişimini başlatan tetikleyici görev görüyor.

Yani teknik olarak çiftleşme gerçekleşiyor fakat genetik aktarım söz konusu değil. Ortaya çıkan yavrular, annenin birebir kopyası oluyor. Çoğu canlı için genetik çeşitlilik eksikliği ciddi risk anlamına gelirken Amazon molly bu sorunu farklı bir sistemle aşmayı başarıyor.