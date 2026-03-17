Genetik Kuralları Altüst Eden Balık: Kendini Kopyalayarak Çoğalabiliyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 14:13

Amazon molly ilk bakışta sıradan görünüyor. Ancak sahip olduğu üreme sistemi bilim dünyasında uzun süredir tartışılıyor. Erkek DNA’sı olmadan çoğalabilmesi oldukça sıra dışı kabul ediliyor. Üstelik genetik çeşitlilik eksikliğine rağmen varlığını sürdürüyor. İşte bilim insanlarını şaşırtan o sistemin detayları...

Erkekle temas var ama genetik katkı yok

Amazon molly, yaklaşık 100 bin yıl önce iki farklı balık türünün birleşmesiyle ortaya çıktı. Ortaya çıkan canlı, 'gynogenesis' adı verilen özel bir üreme yöntemi geliştirdi. Dişiler, yakın türlerdeki erkeklerle çiftleşiyor ancak erkekten gelen DNA yavruya aktarılmıyor. Yalnızca temas, embriyo gelişimini başlatan tetikleyici görev görüyor.

Yani teknik olarak çiftleşme gerçekleşiyor fakat genetik aktarım söz konusu değil. Ortaya çıkan yavrular, annenin birebir kopyası oluyor. Çoğu canlı için genetik çeşitlilik eksikliği ciddi risk anlamına gelirken Amazon molly bu sorunu farklı bir sistemle aşmayı başarıyor.

Kopyalama sistemi sanıldığı kadar kusurlu değil

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan konu, genetik çeşitlilik olmadan türün nasıl hayatta kaldığıydı. Yeni araştırmalar, Amazon molly’nin DNA düzeyinde onarım mekanizmasına sahip olduğunu ortaya koydu. 'Gen dönüşümü' adı verilen süreç sayesinde hasarlı gen parçaları, diğer kromozomlardan alınan kopyalarla düzeltiliyor.

Bu sistem, klasik üremedeki gen karışımına benzer bir etki yaratıyor. Zararlı mutasyonların birikmesi engellenirken aynı zamanda genetik çeşitlilik benzeri bir yapı korunuyor. Araştırmacılar, ortaya çıkan modelin tarım genetiği ve kanser araştırmaları gibi alanlarda yeni bakış açıları sağlayabileceğini düşünüyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
