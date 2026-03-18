Tülin Şahin ile Ünlü Milyarder Elon Musk’ın Annesi Maye Musk'ın İstanbul Buluşması Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.03.2026 - 08:42

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’ın annesi Maye Musk, İstanbul ziyaretiyle gündem oldu. Ünlü model Tülin Şahin ile bir araya gelen Musk, birlikte verdikleri samimi pozlarla dikkat çekti. İkilinin yanak yanağa verdiği kare sosyal medyayı salladı.

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk’ın annesi Maye Musk, Türkiye ziyaretiyle dikkatleri üzerine çekti.

77 yaşındaki eski model ve yazar, kitabının imza günü için İstanbul’a geldi. İstanbul programı kapsamında birçok etkinliğe katılan Maye Musk, ünlü model Tülin Şahin ile de bir araya geldi. İkilinin buluşması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle yanak yanağa verdikleri poz büyük ilgi gördü.

Tülin Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Maye Musk ile olan bağını da anlattı.

Şahin, Musk’ın aslında uzun yıllardır modellik yaptığını hatırlatarak, “Çoğu kişi bilmiyor ama o da bir model. Dünyanın farklı yerlerinde aynı ajanslara bağlıyız. Bizi görenler ‘İki farklı jenerasyondan süper modeller bir araya geldi’ yorumunu yaptı” dedi.

Ünlü model ayrıca Maye Musk için erken doğum günü sürprizi hazırladıklarını da açıkladı. Paylaşımında Musk’a övgü dolu sözler söyleyen Şahin, 'Bir kadın plan yaptığında her şeyin mümkün olduğunu ve dünyanın sonunda onu takip ettiğini kanıtlayan bir kadın. Her anlamda gerçek bir rol model. Aynı ajansı paylaşmak da büyük bir onur. Yurt dışında aynı ajansın çatısı altında olmak ayrıca bir gurur.' ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
