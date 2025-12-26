onedio
Tahir Kum, Operasyonlarda Sıranın Teknik Direktör, Futbolcu ve Yöneticilere Geldiğini Söyledi

Hakan Karakoca
26.12.2025 - 23:19

Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasıyla büyük bir sarsıntı yaşıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, gündemi altüst eden operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, asıl büyük dalganın teknik direktörler, yöneticiler ve kulüp başkanlarının isimleri ortaya çıktığında yaşanacağını söyledi. Kum, “Çok sayıda teknik adam ismi gündeme gelirse şaşırmayın” ifadelerini kullandı.

Tahir Kum, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçlarında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynadığı iddiasına dikkat çekerek bunun şike teşebbüsü kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi. Savcılığın son açıklamasında aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu kişilerin bu gerekçeyle gözaltına alınmasının kritik bir detay olduğunu belirten Kum, “Bir futbolcu sahada olsun ya da olmasın, kendi takımının maçına rakip lehine bahis oynuyorsa bu, 6222 sayılı kanun kapsamında şike eylemi olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarda bu ayrıntının net olmadığını vurgulayan Kum, son operasyonda rakip takım lehine bahis oynandığının özellikle öne çıkarılmasının soruşturmanın yönünü değiştirdiğini kaydetti. Gözaltına alınan futbolcuların çoğunun alt liglerde forma giydiğini, ancak aralarında Süper Lig deneyimi olan isimlerin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Soruşturmanın futbolcularla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) son dönemde bahis bağlantısı nedeniyle yaklaşık 30 gözlemci hakkında disiplin süreci başlattığını hatırlattı. Bu adımların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile TFF arasında yürütülen koordinasyon kapsamında atıldığını belirten Kum, temsilci ve gözlemcilere ilişkin bilgilerin de savcılıkla paylaşıldığını söyledi.

Kum, “Asıl bombayı, tsunamiyi teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz” diyerek, önümüzdeki süreçte çok sayıda teknik direktör ve üst düzey futbol yöneticisinin adının soruşturma dosyasında yer almasının sürpriz olmayacağını ifade etti. Soruşturmanın aşama aşama ilerlediğini dile getiren Kum, bu evrenin dosyanın “son ve en sert” bölümü olabileceğini sözlerine ekledi.

