Tahir Kum, Operasyonlarda Sıranın Teknik Direktör, Futbolcu ve Yöneticilere Geldiğini Söyledi
Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasıyla büyük bir sarsıntı yaşıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, gündemi altüst eden operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, asıl büyük dalganın teknik direktörler, yöneticiler ve kulüp başkanlarının isimleri ortaya çıktığında yaşanacağını söyledi. Kum, “Çok sayıda teknik adam ismi gündeme gelirse şaşırmayın” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakip takım lehine bahis oynayanlar dikkatle inceleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahir Kum, gelecek günlerde Türk futbolu adına tsunami yaşanacağını iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın