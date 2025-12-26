Tahir Kum, Operasyonlarda Sıranın Teknik Direktör, Futbolcu ve Yöneticilere Geldiğini Söyledi

Tahir Kum, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçlarında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynadığı iddiasına dikkat çekerek bunun şike teşebbüsü kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi. Savcılığın son açıklamasında aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu kişilerin bu gerekçeyle gözaltına alınmasının kritik bir detay olduğunu belirten Kum, “Bir futbolcu sahada olsun ya da olmasın, kendi takımının maçına rakip lehine bahis oynuyorsa bu, 6222 sayılı kanun kapsamında şike eylemi olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarda bu ayrıntının net olmadığını vurgulayan Kum, son operasyonda rakip takım lehine bahis oynandığının özellikle öne çıkarılmasının soruşturmanın yönünü değiştirdiğini kaydetti. Gözaltına alınan futbolcuların çoğunun alt liglerde forma giydiğini, ancak aralarında Süper Lig deneyimi olan isimlerin de bulunduğunu sözlerine ekledi.