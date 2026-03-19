"Maç Sonucu Tahmin Etmek Kehanete Girer mi?" Sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan Cevap

Ramazan ayı boyunca ATV'de iftar ve sahur programı sunan Nihat Hatipoğlu'na seyircilerden yüzlerce soru geldi. Her soruyu tek tek yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'na bu defa 'Maç sonucu hakkında tahminde bulunmak kehanete girer mi?' sorusu soruldu. Nihat Hatipoğlu, 'Kumar oynuyorsak onunla o haramdır. 'Bana göre şöyle olacak, bana göre böyle olacak' demekte bir sihir yok, büyü yok. Para ortada yok. Biri kaybederse ötekinin parasını alacak diye bir şey de yok ortada. Tahminde bulunabilirler. Tahminde bulunmak kehanet yerine girmez' yanıtını verdi.