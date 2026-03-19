"Maç Sonucu Tahmin Etmek Kehanete Girer mi?" Sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan Cevap

Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2026 - 11:17

Ramazan ekranının vazgeçilmez ismi Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu sahur programındaki sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Ünlü ilahiyatçıya bu defa maç tahmininde bulunmanın kehanete girip girmediği sorusu geldi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV'deki iftar ve sahur programlarında merak edilenleri yanıtlıyor.

Ramazan ayı boyunca ATV'de iftar ve sahur programı sunan Nihat Hatipoğlu'na seyircilerden yüzlerce soru geldi. Her soruyu tek tek yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'na bu defa 'Maç sonucu hakkında tahminde bulunmak kehanete girer mi?' sorusu soruldu. Nihat Hatipoğlu, 'Kumar oynuyorsak onunla o haramdır. 'Bana göre şöyle olacak, bana göre böyle olacak' demekte bir sihir yok, büyü yok. Para ortada yok. Biri kaybederse ötekinin parasını alacak diye bir şey de yok ortada. Tahminde bulunabilirler. Tahminde bulunmak kehanet yerine girmez' yanıtını verdi.

Nihat Hatipoğlu'nun yanıtını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
