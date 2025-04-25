Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında? Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?
Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Almina Tude Uygun yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kaybın ardından Almina Tude Uygun araştırılmaya başlandı. Peki, Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında? Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?
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Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında?
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Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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