Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında? Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?

28 yaşındaki Almina Tude Uygun diyabet hastalığına sahipti. Geçen yıl şeker komasına giren ve yoğun bakımda tedavi gören Almina Tude Uygun 25 Nisan Cuma günü yaşamını yitirdi. Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.

TFF, Bülent Uygun’u kızı Almina Tude Uygun’un ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Yayınlanan mesajda, 'Federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.