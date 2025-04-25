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Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında? Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?

Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında? Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 17:07

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Almina Tude Uygun yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kaybın ardından Almina Tude Uygun araştırılmaya başlandı. Peki, Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında? Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?

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Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında?

Almina Tude Uygun Kimdir, Kaç Yaşında?

Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun’un acı günü… Kızı Almina Tude Uygun’dan üzücü haber geldi. 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikayetiyle doktora başvuran Almina Tude Uygun'a ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.

Geçen yıl yoğun bakıma kaldırılan Almina Tude Uygun Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?

Bülent Uygun’un Kızı Almina Uygun Neden Vefat Etti?

28 yaşındaki Almina Tude Uygun diyabet hastalığına sahipti. Geçen yıl şeker komasına giren ve yoğun bakımda tedavi gören Almina Tude Uygun 25 Nisan Cuma günü yaşamını yitirdi. Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.

TFF, Bülent Uygun’u kızı Almina Tude Uygun’un ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Yayınlanan mesajda, 'Federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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