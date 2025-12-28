İslam Memiş, 2026 Yılında Altın Fiyatlarındaki Beklentisini Anlattı: "Beş Haneli Rakamlar..."

Haber Global’de değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, değerli metallerde son dönemde dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını söyledi. Son bir haftada altın, gümüş, platin ve paladyumda sert artışlar görüldüğünü belirten Memiş, bu hareketin piyasada “yılbaşı hediyesi” olarak yorumlandığını ifade etti.

Gümüşün 2025’in en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu vurgulayan Memiş, gram gümüşte yüzde 171, ons tarafında ise yaklaşık yüzde 100 artış yaşandığını aktardı. Türkiye’de gram gümüşün ilk kez üç haneli rakamlara çıkarak 106 liraya kadar yükseldiğini, ons fiyatının ise Çin borsalarında 80 dolara dayandığını belirtti. Ancak bu yükselişin teknik açıdan manipülatif olabileceğine dikkat çeken Memiş, mevcut seviyelerden gümüş alacak yatırımcıların son derece temkinli olması gerektiğini söyledi.