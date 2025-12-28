onedio
İslam Memiş, 2026 Yılında Altın Fiyatlarındaki Beklentisini Anlattı: "Beş Haneli Rakamlar..."

Hakan Karakoca
28.12.2025 - 22:34

Son günlerde yeniden yükseliş trendine giren altın, yılın sonuna yaklaşılırken yatırımcıların ilgisini tekrar üzerine çekti. Yıl boyunca güçlü bir performans sergileyen altının 2026’da nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 beklentilerini paylaştı. Memiş, gram altın için “en kötü senaryo” ifadesini kullanarak dikkat çeken bir seviyeye işaret etti.

Yatırımcılara "temkinli olun" uyarısı...

Haber Global’de değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, değerli metallerde son dönemde dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını söyledi. Son bir haftada altın, gümüş, platin ve paladyumda sert artışlar görüldüğünü belirten Memiş, bu hareketin piyasada “yılbaşı hediyesi” olarak yorumlandığını ifade etti.

Gümüşün 2025’in en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu vurgulayan Memiş, gram gümüşte yüzde 171, ons tarafında ise yaklaşık yüzde 100 artış yaşandığını aktardı. Türkiye’de gram gümüşün ilk kez üç haneli rakamlara çıkarak 106 liraya kadar yükseldiğini, ons fiyatının ise Çin borsalarında 80 dolara dayandığını belirtti. Ancak bu yükselişin teknik açıdan manipülatif olabileceğine dikkat çeken Memiş, mevcut seviyelerden gümüş alacak yatırımcıların son derece temkinli olması gerektiğini söyledi.

"Beş haneli rakamlar görülebilir"

Memiş, 2025’in altın yatırımcısı için kazançlı geçtiğini belirterek, gram altında yaklaşık yüzde 100, ons altında ise yüzde 77 civarında getiri sağlandığını söyledi. Bu yükselişte jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin etkili olduğunu vurguladı.

Altın ve gümüşte yükseliş trendinin 2026 yılının ilk yarısına kadar sürebileceğini ifade eden Memiş, ons altında 4.800–4.880 dolar bandının, gram altında ise 8 bin lira seviyesinin radarlarında olduğunu kaydetti. Öngörülemeyen gelişmeler ve yeni jeopolitik riskler yaşanması halinde ise Türkiye’de gram altının 2026’da beş haneli rakamları görebileceğini dile getiren Memiş, ilk yarı için yükseliş beklentisini koruduklarını sözlerine ekledi.

"En kötü ihtimalle..." diyerek altın için fiyat verdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına dikkat çekerek gram altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın öngörülemez bir sürece girdiğini belirten Memiş, 2025 için daha önce gram altında 5.000–5.250 TL bandının öngörüldüğünü ancak bu seviyelerin çok üzerine çıkıldığını, 6.300 TL’nin aşıldığını hatırlattı.

Öngörülemeyen yeni gelişmeler yaşanması hâlinde gram altında 10 bin TL seviyelerinin dahi mümkün olabileceğini ifade eden Memiş, ancak yeni bir trendin oluşması için önce 8.000–8.300 TL bandının görülmesi gerektiğini vurguladı. Memiş’e göre mevcut ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler ışığında, gram altın için “en kötü ihtimal” 8 binli seviyeler olarak öne çıkıyor.

