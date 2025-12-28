Birçok İlden Peş Peşe Kar Tatili Haberi Geldi: Hangi İllerde Okullar Tatil Oldu?
Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullarda eğitime ara verildi. Valilikler, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için tatil kararlarının alındığını duyurdu. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde yeni kararların da gündeme gelebileceği belirtildi. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
İşte il il okulların tatil olduğu yerler...
Hangi illerde okullar tatil oldu?
Zonguldak'ta sabah saatlerinde fırtına ve kar bekleniyor.
Kastamonu'da bazı ilçelerde kar yağışının şiddetli geçeceği bildiriliyor.
Şırnak'ta da bazı ilçelerde kar yağışı güçlü bir şekilde hissedilecek.
Karabük il genelinde okullar tatil olacak.
Düzce'de de bir günlük tatil ilan edildi.
Van'da 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler izinli.
Bolu da tatil olan iller arasında.
