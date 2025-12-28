Birçok İlden Peş Peşe Kar Tatili Haberi Geldi: Hangi İllerde Okullar Tatil Oldu?

Düzce Valiliği, hafta sonu boyunca etkili olan ve pazartesi sabahından itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışı ile buzlanma riskine karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelindeki tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile yetişkinler hariç Kur’an kurslarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın personel ile malûl, engelli ve hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Valilik, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve dikkatli olmalarını istedi.