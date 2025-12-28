onedio
Birçok İlden Peş Peşe Kar Tatili Haberi Geldi: Hangi İllerde Okullar Tatil Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 18:36

Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullarda eğitime ara verildi. Valilikler, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için tatil kararlarının alındığını duyurdu. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde yeni kararların da gündeme gelebileceği belirtildi. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

İşte il il okulların tatil olduğu yerler...

Hangi illerde okullar tatil oldu?

Yurt genelinde etkisini sürdüren ve şiddetini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle tedbirler genişletiliyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla bazı illerde okullarda eğitime bir gün ara verildi. Zonguldak, Bolu, Düzce, Van ve Karabük’te il genelinde tatil kararı alınırken, Kastamonu’nun Küre ilçesi ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de eğitim öğretime ara verildi.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde fırtına ve kar bekleniyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun imzasıyla yayımlanan duyuruda, meteoroloji tahminlerine göre fırtına ve kar yağışının sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime geçici olarak ara verildiği kaydedildi.

Kastamonu'da bazı ilçelerde kar yağışının şiddetli geçeceği bildiriliyor.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda ilçedeki tüm okullarda 29 Aralık Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şırnak'ta da bazı ilçelerde kar yağışı güçlü bir şekilde hissedilecek.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı buzlanma ve don riskine dikkat çekilerek öğrenciler, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Karabük il genelinde okullar tatil olacak.

Karabük Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü il genelinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve hava şartları sebebiyle 29 Aralık Pazartesi günü tüm resmî ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kurslar ve halk eğitimi merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve özel ihtiyaçlı personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Düzce'de de bir günlük tatil ilan edildi.

Düzce Valiliği, hafta sonu boyunca etkili olan ve pazartesi sabahından itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışı ile buzlanma riskine karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelindeki tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile yetişkinler hariç Kur’an kurslarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın personel ile malûl, engelli ve hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Valilik, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Van'da 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler izinli.

Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının etkisini sürdüreceğini açıkladı. Yoğun kar, buzlanma ve sis riskine karşı alınan tedbirler kapsamında, yarın il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0–6 yaş aralığında çocuğu bulunan annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bolu da tatil olan iller arasında.

Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur’an kurslarının da tatil kapsamında olduğu belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

