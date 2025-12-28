Gıda Zehirlenmelerinin Ardından da Şimdi de 6 Kişi Nargileden Zehirlendi
Son dönemde farklı kentlerden art arda gelen gıda zehirlenmesi vakaları, gıda güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Toplu tüketim noktaları ve paketli ürünlere yönelik denetimlerin yeterliliği tartışılırken, uzmanlar sıcak hava koşulları ve hijyen eksikliğinin riski artırdığına dikkat çekiyor.
Gıda zehirlenmelerinde bir süredir vaka yaşanmazken şimdi de nargileden zehirlenen 6 kişi gündeme geldi.
Karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilirler.
