Gıda Zehirlenmelerinin Ardından da Şimdi de 6 Kişi Nargileden Zehirlendi

Bolu’da bir apartman dairesinde nargile içtikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşayan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö.’yü kentteki hastanelerde tedavi altına aldı.

Tedavilerinin ardından B.K., S.K. ve E.Ö. taburcu edilirken, durumu daha ciddi değerlendirilen H.A., S.A. ve Y.A. Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, zehirlenmenin nargilede kullanılan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.