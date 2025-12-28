onedio
Gıda Zehirlenmelerinin Ardından da Şimdi de 6 Kişi Nargileden Zehirlendi

Hakan Karakoca
28.12.2025 - 17:50

Son dönemde farklı kentlerden art arda gelen gıda zehirlenmesi vakaları, gıda güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Toplu tüketim noktaları ve paketli ürünlere yönelik denetimlerin yeterliliği tartışılırken, uzmanlar sıcak hava koşulları ve hijyen eksikliğinin riski artırdığına dikkat çekiyor.

Gıda zehirlenmelerinde bir süredir vaka yaşanmazken şimdi de nargileden zehirlenen 6 kişi gündeme geldi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilirler.

Bolu’da bir apartman dairesinde nargile içtikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşayan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö.’yü kentteki hastanelerde tedavi altına aldı.

Tedavilerinin ardından B.K., S.K. ve E.Ö. taburcu edilirken, durumu daha ciddi değerlendirilen H.A., S.A. ve Y.A. Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, zehirlenmenin nargilede kullanılan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
