Uzun Süredir 25 Kuruştan Satılan Poşetler Artık 1 TL'den Satılacak
İlgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ambalaj Komisyonu toplantısında, plastik poşetlere uygulanacak yeni ücret karara bağlandı. Buna göre 2026 yılında plastik poşetlerin taban fiyatı 1 lira olacak ve düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Uygulamanın, plastik atık miktarını azaltmak ve yeniden kullanılabilir taşıma ürünlerini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildiği ifade edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni tarife için tarih 1 Ocak 2026...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Geçen sene fiyatına zam gelmeyen tek şey bu poşetler diyorlardı, bu sene zam gelmeyen bir şey kalmadığına göre gönül rahatlığıyla hayatımıza devam edebiliriz... Devamını Gör
50 kuruştu zaten, geride kalmayın. 1 lira olmaz koymaz artık
1 senedir zaten 50 krş. idi,