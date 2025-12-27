Uzun Süredir 25 Kuruştan Satılan Poşetler Artık 1 TL'den Satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2019 yılında başlattığı uygulama kapsamında 25 kuruş karşılığında satılan plastik poşetlerin fiyatı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 1 liraya yükseltildi. Plastik atık kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirilen düzenleme, poşetlerin 2019’dan bu yana ücretli olarak sunulmasını öngörüyordu.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ürünlerinin yaygınlaştırılması hedeflenirken, bu adımın hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de sıfır atık politikalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yeni yıl için uygulanacak ücretin belirlenmesi amacıyla 12 Kasım’da, ilgili kamu kurumları ile sektör dernek ve federasyonlarının katılımıyla Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, 2026 yılında plastik poşetler için vergiler dahil adet başına taban ücret 1 lira olarak belirlendi ve uygulamanın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.