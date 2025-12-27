onedio
Uzun Süredir 25 Kuruştan Satılan Poşetler Artık 1 TL'den Satılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2025 - 23:52

İlgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ambalaj Komisyonu toplantısında, plastik poşetlere uygulanacak yeni ücret karara bağlandı. Buna göre 2026 yılında plastik poşetlerin taban fiyatı 1 lira olacak ve düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Uygulamanın, plastik atık miktarını azaltmak ve yeniden kullanılabilir taşıma ürünlerini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildiği ifade edilmişti.

Yeni tarife için tarih 1 Ocak 2026...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2019 yılında başlattığı uygulama kapsamında 25 kuruş karşılığında satılan plastik poşetlerin fiyatı, 1 Ocak 2026 itibarıyla 1 liraya yükseltildi. Plastik atık kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirilen düzenleme, poşetlerin 2019’dan bu yana ücretli olarak sunulmasını öngörüyordu.

Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ürünlerinin yaygınlaştırılması hedeflenirken, bu adımın hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de sıfır atık politikalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yeni yıl için uygulanacak ücretin belirlenmesi amacıyla 12 Kasım’da, ilgili kamu kurumları ile sektör dernek ve federasyonlarının katılımıyla Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, 2026 yılında plastik poşetler için vergiler dahil adet başına taban ücret 1 lira olarak belirlendi ve uygulamanın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Ronayi

Geçen sene fiyatına zam gelmeyen tek şey bu poşetler diyorlardı, bu sene zam gelmeyen bir şey kalmadığına göre gönül rahatlığıyla hayatımıza devam edebiliriz... Devamını Gör

withlove_

50 kuruştu zaten, geride kalmayın. 1 lira olmaz koymaz artık

Sümer Mete

1 senedir zaten 50 krş. idi,