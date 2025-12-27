onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonun Kritik İsmi Sercan Yaşar "Etkin Pişmanlık" İddialarını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2025 - 20:11

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere başlatılan uyuşturucu soruşturması medya sektörüne uzanmış birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil altı kişi tutuklanırken, Sercan Yaşar ismi de gündeme gelmişti. 

Soruşturma kapsamında tanınan isimlerle yakınlığıyla bilinen ve çok sayıda markanın lansman organizasyonlarında yer aldığı belirtilen Sercan Yaşar, ‘uyuşturucu madde bulundurma’ ve ‘uyuşturucu satışı’ iddialarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Yaşar'ın tekrar adliyeye gelerek verdiği ifadenin ardından serbest kalması ise kamuoyunda 'itirafçı oldu' yorumlarına neden olmuştu. Sercan Yaşar bugün 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanmadığını söyleyen bir açıklama yayınladı.

Ünlülere yakınlığıyla dikkat çeken Sercan Yaşar kısa sürede soruşturmanın kritik ismi haline gelmişti.

Mehmet Akif Ersoy'un ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı soruşturmada tutuklanan ve kısa süre sonra bir kez daha ifade vererek serbest kalan Sercan Yaşar'ın itirafçı olarak serbest kaldığı iddia edilmişti.

Sercan Yaşar, etkin pişmanlık yasasından faydalandığı iddialarını reddetti.

Sercan Yaşar, sosyal medyadan hem mahkemenin karar tutanağını hem de avukatları aracılığıyla iddiaları reddeden bir metin yayınladı.

Avukatı İbrahim Atakan Sert, "masumiyet karinesi" kavramını hatırlatarak bir metin paylaştı.

