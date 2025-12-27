Ünlülere Yönelik Operasyonun Kritik İsmi Sercan Yaşar "Etkin Pişmanlık" İddialarını Yalanladı

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere başlatılan uyuşturucu soruşturması medya sektörüne uzanmış birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil altı kişi tutuklanırken, Sercan Yaşar ismi de gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında tanınan isimlerle yakınlığıyla bilinen ve çok sayıda markanın lansman organizasyonlarında yer aldığı belirtilen Sercan Yaşar, ‘uyuşturucu madde bulundurma’ ve ‘uyuşturucu satışı’ iddialarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Yaşar'ın tekrar adliyeye gelerek verdiği ifadenin ardından serbest kalması ise kamuoyunda 'itirafçı oldu' yorumlarına neden olmuştu. Sercan Yaşar bugün 'etkin pişmanlık' yasasından yararlanmadığını söyleyen bir açıklama yayınladı.