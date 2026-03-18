onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Diyanet İşleri Başkanlığı Bayram Namazı Saatlerini Açıkladı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 19:33

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının hangi ilde ne zaman kılınacağını açıkladı. 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da bayram namazı 07.39’da, Ankara’da 07.23’te ve İzmir’de 07.45’te kılınacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müslüman alemi, 19 Mart Perşembe günü son orucu tutacak ve 20 Mart’ta 3 gün sürecek Ramazan Bayramı başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde bayram namazı saatlerini açıkladı.

Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

Bayram namazı, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 06.19’da, Almanya’nın başkenti Berlin’de 06.48’de, İngiltere’nin başkenti Londra’da 06.41’de, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ise 06.23’te eda edilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın