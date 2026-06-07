Türkiye’de Lüks Bir Otelde Kamp Yapan Milli Takım Futbolcusunun Kız Çocuklarını Taciz Ettiği İddia Edildi

Dünya Kupası’nda oynayacak bir milli takımın Türkiye’deki lüks bir otelde yaptığı kampta skandal bir olayın meydana geldiği iddia edildi. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir milli takım futbolcusu, otelde tatil yapan 14 yaşındaki İngiliz bir kız çocuğunu taciz etti. Futbolcunun başka bir çocuğu daha taciz ettiği, ancak diğer ailenin şikâyetçi olmadığı belirtiliyor. 14 yaşındaki kızlarının taciz edildiğini öne süren aile ise ülkelerine döndükten sonra hukuki süreç başlattı.