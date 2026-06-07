Türkiye’de Lüks Bir Otelde Kamp Yapan Milli Takım Futbolcusunun Kız Çocuklarını Taciz Ettiği İddia Edildi
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Dünya Kupası’nda oynayacak bir milli takımın Türkiye’deki lüks bir otelde yaptığı kampta skandal bir olayın meydana geldiği iddia edildi. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir milli takım futbolcusu, otelde tatil yapan 14 yaşındaki İngiliz bir kız çocuğunu taciz etti. Futbolcunun başka bir çocuğu daha taciz ettiği, ancak diğer ailenin şikâyetçi olmadığı belirtiliyor. 14 yaşındaki kızlarının taciz edildiğini öne süren aile ise ülkelerine döndükten sonra hukuki süreç başlattı.
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Türkiye’deki lüks bir otelde kamp yapan bir ülkenin milli takım futbolcusunun, oteldeki kız çocuklarını taciz ettiği iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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