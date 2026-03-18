Almanya’daki Sauna Konseptiyle Kültür Şoku Yaşayan Türk Vatandaşı

Finlandiya: Saunanın anavatanı

Finlandiya'da sauna bir seçenek değil, yaşam biçimidir.

Gelenek: Evlerdeki özel saunalarda ailece çıplak girilmesi tamamen doğaldır.

Kamusal alan: Halka açık saunalarda kadın ve erkek bölümleri genellikle ayrıdır ve içeriye mayo ile girmek çoğunlukla yasaktır ya da hoş karşılanmaz. Hijyen için sadece küçük bir oturma havlusu (pefletti) kullanılır.

Almanya, Avusturya ve İsviçre (DACH Bölgesi)

Bu ülkelerde FKK (Freikörperkultur), yani “özgür vücut kültürü”, oldukça yaygındır.

Karma kullanım: Saunalar genellikle kadın-erkek karışıktır.

Katı kurallar: Mayo ile saunaya girmek kesinlikle yasaktır; sentetik kumaşların yüksek ısıda toksin yayabileceğine inanılır. Kapıda “Textilfrei” tabelası bulunur. Havlunuzu vücudunuzun altına, terinizin ahşaba değmeyeceği şekilde sermeniz zorunludur.

Hollanda ve Belçika

Hollanda’daki büyük komplekslerinde çıplaklık standarttır.

Günler: Çoğu tesis her gün karma ve çıplaktır. Ancak muhafazakâr misafirler için haftanın belirli günleri “mayo günü” (badkledingdag) olarak ayrılabilir.

İskandinavya (İsveç, Norveç, Danimarka)

Finlandiya kadar yaygın olmasa da bu ülkelerde de saunalar genellikle çıplak kullanılır. Özellikle deniz kenarındaki odun ateşli saunalarda, seans sonrası çıplak şekilde soğuk denize girmek yaygın bir ritüeldir.