Avustralyalılar Türkiye Galibiyetini Dev Ekrandan Takip Edip Çılgınlar Gibi Sevinmiş

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Dünya Kupası'nda D Grubundaki ilk maçımızda Avustralya ile karşı karşıya geldik. Milli takımımız için hüsranla biten maç Avustralyalılar için hem iyi oyun hem de üç puan anlamına geliyordu.
Son dönemde Dünya Kupalarının demirbaşlarından biri olma yolunda ilerleyen Avustralyalı taraftarlar galibiyeti statta doyasıya kutlarken binlerce kilometre ötede Melbourne'de de büyük bir coşku vardı.
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Avustralya grupta büyük avantaj elde etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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