Avustralyalılar Türkiye Galibiyetini Dev Ekrandan Takip Edip Çılgınlar Gibi Sevinmiş

Dünya Kupası'nda D Grubundaki ilk maçımızda Avustralya ile karşı karşıya geldik. Milli takımımız için hüsranla biten maç Avustralyalılar için hem iyi oyun hem de üç puan anlamına geliyordu.

Son dönemde Dünya Kupalarının demirbaşlarından biri olma yolunda ilerleyen Avustralyalı taraftarlar galibiyeti statta doyasıya kutlarken binlerce kilometre ötede Melbourne'de de büyük bir coşku vardı.