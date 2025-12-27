İstanbul Esenyurt'ta Bir Servis Otobüsü Şarampole Yuvarlandı
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda ilerleyen bir servis midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi devam ediyor.
Valiliğin açıklamasına göre 2 ölü 10 yaralı var.
