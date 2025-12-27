onedio
İstanbul Esenyurt'ta Bir Servis Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Hakan Karakoca
27.12.2025 - 18:02

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda ilerleyen bir servis midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi devam ediyor.

Valiliğin açıklamasına göre 2 ölü 10 yaralı var.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ' Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır' ifadeleri yer aldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
