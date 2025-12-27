Araştırmalara Göre 2035 Yılına Kadar Robot Suçları Hızla Yayılacak
Europol’ün 48 sayfalık raporunda, otomasyonun hızla yayılmasıyla birlikte suç tiplerinde köklü bir değişim yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, protestolardan isyanlara, robotlara yönelik saldırılardan siber terörizme kadar uzanan yeni bir suç dalgasının ortaya çıkabileceği vurgulandı.
Europol robotlarla birlikte yeni suç türlerinin ortaya çıkacağını söyledi.
Telegraph'taki raporda protestolara ve eylemlere dair ilginç bir noktadan bahsedildi.
Suç örgütleri robotları kullanmaya başlayabilir.
"Polislerin yerini alabilriler, bu da yeni bir gerilim olarak karşımıza çıkar."
