Araştırmalara Göre 2035 Yılına Kadar Robot Suçları Hızla Yayılacak

Araştırmalara Göre 2035 Yılına Kadar Robot Suçları Hızla Yayılacak

Hakan Karakoca
27.12.2025 - 16:59

Europol’ün 48 sayfalık raporunda, otomasyonun hızla yayılmasıyla birlikte suç tiplerinde köklü bir değişim yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, protestolardan isyanlara, robotlara yönelik saldırılardan siber terörizme kadar uzanan yeni bir suç dalgasının ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Kaynak - Telegraph

Europol robotlarla birlikte yeni suç türlerinin ortaya çıkacağını söyledi.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2035’e yönelik suç ve güvenlik projeksiyonlarını içeren raporunda, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin yaygınlaşmasının önemli riskler barındırdığına dikkat çekti. 48 sayfalık çalışmada, otomasyonun insan gücünün yerini almasının toplumsal gerilimleri artırabileceği ve bu durumun küresel ölçekte yeni suç türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Telegraph'taki raporda protestolara ve eylemlere dair ilginç bir noktadan bahsedildi.

The Telegraph’ın aktardığı Europol raporunda, robotların gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir gelecekte toplumsal tepkilerin sertleşebileceği uyarısı yapıldı. Rapora göre protestoların ve isyanların yanı sıra robotları hedef alan şiddet eylemleri de yaygınlaşabilir.

Özellikle yoksul kent bölgelerinde görev yapan robotların saldırıya uğraması, bakım robotlarının teknik hatalar nedeniyle yanlış ilaç vermesi gibi olayların ülke çapında skandallara dönüşebileceği belirtiliyor. Bu tür krizlerin, popülist tepkileri ve toplumsal gerilimi daha da körükleyebileceği ifade ediliyor.

Suç örgütleri robotları kullanmaya başlayabilir.

Europol, suç örgütleri ve terör yapılanmalarının da yapay zekâ ve robot teknolojilerinden yararlanabileceği uyarısında bulunuyor. Raporda, AI destekli sosyal bakım robotlarının hacklenerek kişisel verilerin ele geçirilmesi, çocuklar ve kırılgan grupların manipüle edilmesi gibi ciddi risklere dikkat çekiliyor.

Ayrıca daha gelişmiş insansız hava araçlarıyla enerji hatları, su altyapıları ve cezaevlerinin hedef alınabileceği belirtilirken, Ukrayna’daki savaşta kullanılan yapay zekâ güdümlü drone sistemlerinin bu tehdide somut bir örnek oluşturduğu vurgulanıyor.

"Polislerin yerini alabilriler, bu da yeni bir gerilim olarak karşımıza çıkar."

Raporda, kolluk kuvvetlerinin hızla değişen bu tabloya uyum sağlamak zorunda kalacağı vurgulanıyor. Gelecekte polislerin yalnızca insanları değil, suça karışan robot ve otonom sistemleri de soruşturacağı; teknik arıza, siber saldırı ya da kasıt ayrımının soruşturmaların odağına yerleşeceği belirtiliyor. Europol, anti-drone silahları ve ileri teknoloji ekipmanların yaygınlaşacağını öngörürken, bazı polis görevlerinin robotlara devredilmesinin emniyet teşkilatları içinde huzursuzluk ve yeni iç gerilimler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

