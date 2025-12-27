Araştırmalara Göre 2035 Yılına Kadar Robot Suçları Hızla Yayılacak

Europol, suç örgütleri ve terör yapılanmalarının da yapay zekâ ve robot teknolojilerinden yararlanabileceği uyarısında bulunuyor. Raporda, AI destekli sosyal bakım robotlarının hacklenerek kişisel verilerin ele geçirilmesi, çocuklar ve kırılgan grupların manipüle edilmesi gibi ciddi risklere dikkat çekiliyor.

Ayrıca daha gelişmiş insansız hava araçlarıyla enerji hatları, su altyapıları ve cezaevlerinin hedef alınabileceği belirtilirken, Ukrayna’daki savaşta kullanılan yapay zekâ güdümlü drone sistemlerinin bu tehdide somut bir örnek oluşturduğu vurgulanıyor.