Asgari Ücret Zammı Markete Yansıdı mı? Bakanlık'tan Asgari Ücret Baskını

Asgari Ücret Zammı Markete Yansıdı mı? Bakanlık’tan Asgari Ücret Baskını

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
27.12.2025 - 14:29

Asgari ücrete yeni yıl için yüzde 27 zam yapıldı. 2025’te 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026 yılında 28 bin 75 TL olarak uygulanacak. Asgari ücret artışı pek çok kalemi etkilerken Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlere asgari ücret denetimi gerçekleştirdi.

Asgari ücrete zam yapılmasının ardından fırsatçılar harekete geçti.

Asgari ücrete zam yapılmasının ardından fırsatçılar harekete geçti.

Asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapılmasının ardından pek çok market etiketinde fiyatlar yükseltildi. Fırsatçılar harekete geçerken Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim gerçekleştidi. 

Bakanlık AVM, market ve gıda ürünlerinde fiyat artışına karşı denetimini artırdı. Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı.

Denetimlerde üç aylık fatura kontrol ediliyor.

Denetimlerde üç aylık fatura kontrol ediliyor.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerde 3 aylık fatura istediklerini belirtti. Yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca uygulandığını dile getiren Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor.”

