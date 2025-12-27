Asgari Ücret Zammı Markete Yansıdı mı? Bakanlık’tan Asgari Ücret Baskını

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerde 3 aylık fatura istediklerini belirtti. Yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca uygulandığını dile getiren Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor.”