Asgari Ücret Zammı Markete Yansıdı mı? Bakanlık’tan Asgari Ücret Baskını
Asgari ücrete yeni yıl için yüzde 27 zam yapıldı. 2025’te 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026 yılında 28 bin 75 TL olarak uygulanacak. Asgari ücret artışı pek çok kalemi etkilerken Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlere asgari ücret denetimi gerçekleştirdi.
Asgari ücrete zam yapılmasının ardından fırsatçılar harekete geçti.
Denetimlerde üç aylık fatura kontrol ediliyor.
