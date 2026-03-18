onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
18 Mart 2026 Balık Burcu Yeni Ayı: Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.03.2026 - 12:09

18 Mart 2026 tarihinde yılın en güçlü sezgisel başlangıçlarından biri gerçekleşiyor. Yeni Ay, Balık burcunda yaklaşık 27 derece civarında meydana geliyor. Bu derece astrolojide oldukça dikkat çekici bir noktadır; çünkü burcun son derecelerine yakın gerçekleşen Yeni Aylar, çoğu zaman bir döngünün kapanıp yeni bir ruhsal sürecin başlamasını temsil eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ruhsal Farkındalık ve Sezgi Zamanı

Balık burcu su elementinin en derin, en sezgisel ve en ruhsal burcudur. Bu nedenle bu Yeni Ay, sadece fiziksel dünyada yeni başlangıçları değil, aynı zamanda insanın iç dünyasında büyük farkındalıkları da tetikleyebilir. Bu süreçte birçok insan hayatındaki bazı konuların perde arkasını daha net görmeye başlayabilir.

Balık enerjisi insanın kalbini ve sezgilerini güçlendirir. Mantığın değil ruhun konuştuğu bir zamandır. Bu yüzden bu Yeni Ay döneminde iç sesiniz size her zamankinden daha güçlü mesajlar verebilir.

Uranüs Etkisi ve Beklenmedik Fırsatlar

Ancak bu Yeni Ay sadece duygusal bir enerji taşımıyor. Aynı zamanda Uranüs ile olumlu bir bağlantı kurduğu için hayatın bazı alanlarında beklenmedik fırsatlar, yeni fikirler ve sürpriz gelişmeler de getirebilir. Özellikle yaratıcı fikirler, yeni projeler ve farklı düşünce biçimleri bu dönemde hızla ortaya çıkabilir.

Yeni Ayın Burçlara Göre Etkileri

Koç Burcu

Koç burçları için bu Yeni Ay bilinçaltı, ruhsal arınma ve içsel farkındalık alanında gerçekleşiyor. Bu dönem dış dünyadan biraz geri çekilme isteği doğabilir. Geçmişte sizi yoran bazı duygularla yüzleşmek ve onları bırakmak için güçlü bir zaman. Sezgileriniz, rüyalarınız ve ruhsal mesajlar hayatınıza yön verebilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları için bu Yeni Ay sosyal çevre, hedefler ve gelecek planları alanında gerçekleşiyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir veya mevcut çevrenizde önemli değişimler olabilir. Özellikle ekip çalışmaları ve ortak projeler açısından oldukça verimli bir dönem olabilir. Gelecek planlarınızın yönü değişebilir.

İkizler Burcu

İkizler burçları için bu Yeni Ay kariyer ve toplumsal statü alanında gerçekleşiyor. İş hayatında yeni bir sayfa açılabilir; yeni bir proje veya yeni bir görev ortaya çıkabilir. Üst düzey kişilerle görüşmeler ya da iş hayatında fark edilme durumu söz konusu olabilir. Hayatınızın yönünü değiştirebilecek bir fırsat doğabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları için bu Yeni Ay uzaklar, eğitim, seyahatler ve hayat felsefesi alanında gerçekleşiyor. Hayata bakış açınız değişebilir. Yeni bir eğitim veya uzak bir yerle bağlantılı bir fırsat ortaya çıkabilir. Bu süreçte ufkunuzu genişleten deneyimler yaşayabilir ve derin düşüncelerle yeni bir yola yönelebilirsiniz.

Aslan Burcu

Aslan burçları için bu Yeni Ay ortak para, finansal dönüşüm ve psikolojik derinlik alanında gerçekleşiyor. Maddi konularda yeni bir düzen kurulabilir. Ortak kazançlar, yatırımlar veya finansal kaynaklarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Eski korkularla yüzleşmek ve onları geride bırakmak için önemli bir zaman.

Başak Burcu

Başak burçları için bu Yeni Ay ilişkiler ve ortaklık alanında gerçekleşiyor. Hayatınıza yeni bir ilişki girebilir ya da mevcut bir ilişki yeni bir aşamaya geçebilir. İş ortaklıkları veya yeni anlaşmalar da gündeme gelebilir. İlişkilerde dengeyi yeniden kurma ve önemli farkındalıklar yaşama zamanı.

Terazi Burcu

Terazi burçları için bu Yeni Ay günlük yaşam, iş düzeni ve sağlık alanında gerçekleşiyor. Hayatınızın rutinlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı veya yeni bir çalışma sistemi gündeme gelebilir. İş ortamında yeni sorumluluklar ya da günlük hayatınızı verimli hale getirecek kararlar alabilirsiniz.

Akrep Burcu

Akrep burçları için bu Yeni Ay aşk, yaratıcılık ve hayatın keyif alanında gerçekleşiyor. Kalbiniz yeniden heyecanlanabilir; yeni bir aşk başlayabilir ya da mevcut ilişkide duygular derinleşebilir. Sanat, hobiler ve yaratıcı projeler hayatınızda daha fazla yer kaplayabilir.

Yay Burcu

Yay burçları için bu Yeni Ay ev, aile ve yaşam temelleri alanında gerçekleşiyor. Aileyle ilgili yeni bir karar, ev değişikliği veya taşınma gündeme gelebilir. Geçmişle ilgili bazı duygusal konuların şifalanması mümkün olabilir. Kendinizi daha güvende hissetmek için yeni bir temel oluşturabilirsiniz.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları için bu Yeni Ay iletişim, fikirler ve öğrenme alanında gerçekleşiyor. Yeni bir eğitim, yeni bir proje veya önemli bir konuşma hayatınızın yönünü değiştirebilir. Yazmak, anlatmak ve öğrenmek ön plana çıkabilir. Zihninizin oldukça aktif olacağı bir dönem.

Kova Burcu

Kova burçları için bu Yeni Ay maddi kaynaklar ve kişisel değerler alanında gerçekleşiyor. Para kazanma biçiminizde yeni bir başlangıç veya yeni bir gelir kapısı ortaya çıkabilir. Aynı zamanda öz değer duygunuzu güçlendiren önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Balık Burcu

Balık burçları için bu Yeni Ay doğrudan kendi burcunuzda gerçekleşiyor. Bu durum hayatınızda büyük bir yenilenme enerjisi yaratabilir. Kendinizi yeniden tanımlamak isteyebilirsiniz. Görünüşünüz, hedefleriniz ve yaşam yönünüz değişebilir; adeta yeni bir yaşam döngüsü başlıyor.

Gökyüzünün Özet Mesajı

Sonuç olarak 18 Mart 2026 Balık Yeni Ayı sadece bir gökyüzü olayı değildir; insanın iç dünyasında derin bir kapıyı aralar. Sezgilerin güçlendiği, hayallerin hatırlandığı bir dönemdir.

Gerçek değişim önce insanın içinde başlar. Ruhunuzun sesini duyarsanız yol kendiliğinden açılır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam