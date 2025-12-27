Milyonlarca Araç Sahibi Dikkat: TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında ‘Pazar Günü’ Kararı
Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karar aldı. Yeni yıl öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 28 Aralık Pazar günü Türkiye genelindeki tüm TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları hizmet verecek. Resmi açıklama TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yapıldı. Peki, 28 Aralık Pazar günü açık olacak olan TÜVTÜRK’te muayene ücreti ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir kararı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜVTÜRK araç muayene ücreti 2026
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın