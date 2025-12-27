Milyonlarca Araç Sahibi Dikkat: TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında ‘Pazar Günü’ Kararı

Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karar aldı. Yeni yıl öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 28 Aralık Pazar günü Türkiye genelindeki tüm TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları hizmet verecek. Resmi açıklama TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yapıldı. Peki, 28 Aralık Pazar günü açık olacak olan TÜVTÜRK’te muayene ücreti ne kadar?