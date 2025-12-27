onedio
Milyonlarca Araç Sahibi Dikkat: TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında ‘Pazar Günü’ Kararı

Dilara Şimşek
27.12.2025 - 09:44

Periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karar aldı. Yeni yıl öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 28 Aralık Pazar günü Türkiye genelindeki tüm TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları hizmet verecek. Resmi açıklama TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yapıldı. Peki, 28 Aralık Pazar günü açık olacak olan TÜVTÜRK’te muayene ücreti ne kadar?

TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir kararı paylaştı.

Yeni yıl öncesi TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan bu yoğunluğa karşılık TÜVTÜRK bir karar aldı. Pazar günleri hizmet vermeyen TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarının 28 Aralık Pazar günü açık olacağını duyurdu. 

TÜVTÜRK pazar günü açık mı?

2026 öncesi yoğunluğu azaltmak için 28 Aralık Pazar 2025 günü hizmet vereceğini paylaşan TÜVTÜRK, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek!”

TÜVTÜRK araç muayene ücreti 2026

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar yeni yıl önceci istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Peki, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda 2026 muayene ücreti ne kadar olacak?

  • Motosiklet, Motorlu Bisiklet, Traktör (Römorklu/Römorksuz): 1.674 TL

  • Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork, Yarı Römork, Özel Amaçlı Taşıt: 3.288 TL

  • Kamyon, Çekici, Otobüs, Tanker: 4.449 TL

